الأعداد السابقة للصحيفة

«الحصيني»: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلاً

Time منذ 39 دقيقة
Views 1327
«الحصيني»: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلاً

الرياض (صدى):
توقع الباحث في المناخ والطقس وعضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت 1442/3/7هـ، أجواء من معتدلة الى تميل للأعتدال نهاراً على معظم مناطق المملكة وليلاً من تميل للبرودة الى باردة.

وأوضح عبدالعزيز الحصيني، أنه يستثنى منها مناطق مكة والمدينة وجازان التي متوقع ان يخف الحر قليلاً علىها رغم ذلك متوقع أجواء حارة نهاراً ومن معتدلة إلى تميل للأعتدال ليلاً.

وأشار إلى تحسن فرصة الأمطار على المملكة؛ حيث أن البداية على الشمالية ثم الجنوبية الغربية، ومتوقع تحسن فرصة الأمطار على أجزاء من المناطق الغربية والوسطى والشرقية خاصة شمال تلك المناطق خلال الأسبوعين القادمة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الدم مايضيع ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما احد يقدر او يتجرأ او حتى يخطر في باله ، يقول للزعيم ابو خدود ورديه ، ثلث الثلاثه كم ، ناهيك ان يسألوا عن من غااب من الشعب ، فكيف لهم ان يسألوا عن حاشيته ......؟ ... القوة عز ...
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني كرفسووه وباالسلااسل سلسلوه وباالخيزران اخضرووه ، وللتفحيط واللهو باالسلاح كرهوووه ... .. اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شؤونهم .. آمين ..
النصر عمكم وحارق دمكم
جس تين يه وع وع وع
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على ماتم اخماده ، واسأله سبحانه ان يعينهم على إخماد ماتبقى .. آمين ..

أخر الأخبار

«الحصيني»: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلاً
«الحصيني»: أجواء معتدلة نهارًا تميل إلى البرودة ليلاً
Time منذ 39 دقيقة Views 1327
"بي إيه إي سيستيمز" تعلن عن وظائف شاغرة
"بي إيه إي سيستيمز" تعلن عن وظائف شاغرة
Time منذ 44 دقيقة Views 1374
مريم حسين تصدم الجمهور بقوامها الحقيقي !
مريم حسين تصدم الجمهور بقوامها الحقيقي !
Time منذ 49 دقيقة Views 448
فيروس كورونا يصيب الرئيس البولندي
فيروس كورونا يصيب الرئيس البولندي
Time منذ 53 دقيقة Views 1378
آلية معرفة قيمة الدعم من حساب المواطن
آلية معرفة قيمة الدعم من حساب المواطن
Time منذ 58 دقيقة Views 1567
منشآت تعلن الهدف من خدمة جدير الإلكترونية
منشآت تعلن الهدف من خدمة جدير الإلكترونية
Time منذ ساعة Views 1453
العثور على جثة عداءة قتلها أشقائها الثلاثة بعد 7 أشهر من البحث
العثور على جثة عداءة قتلها أشقائها الثلاثة بعد 7 أشهر من البحث
Time منذ ساعة Views 555
جدل حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية
جدل حول اختفاء زوجة زعيم كوريا الشمالية
Time منذ ساعة Views 1732
«متهور» يطلق النار عشوائياً من سلاح رشاش في ساحة تفحيط بوادي الدواسر «فيديو»
«متهور» يطلق النار عشوائياً من سلاح رشاش في ساحة تفحيط بوادي الدواسر «فيديو»
Time منذ ساعة Views 1747
«الصحة» توضح سبب ضرورة تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية سنوياً
«الصحة» توضح سبب ضرورة تلقي تطعيم الأنفلونزا الموسمية سنوياً
Time منذ ساعة Views 1930