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"بي إيه إي سيستيمز" تعلن عن وظائف شاغرة

Time منذ 44 دقيقة
Views 1374
"بي إيه إي سيستيمز" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بي إيه إي سيستيمز الرائدة في التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن ، باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة ، للعمل في فروع الشركة في الرياض والظهران والطائف ، وفقاً للتفاصيل التالية :

الوظائف المطلوبة :

- مدير المشتريات أول " الرياض " .

- مدرب الزوارق السريعة " الظهران " .

- مشرف الأسلحة / التايفون " الطائف " .

- فني ميكانيكي " الطائف " .

وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من تاريخ 23 أكتوبر 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الدم مايضيع ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما احد يقدر او يتجرأ او حتى يخطر في باله ، يقول للزعيم ابو خدود ورديه ، ثلث الثلاثه كم ، ناهيك ان يسألوا عن من غااب من الشعب ، فكيف لهم ان يسألوا عن حاشيته ......؟ ... القوة عز ...
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني كرفسووه وباالسلااسل سلسلوه وباالخيزران اخضرووه ، وللتفحيط واللهو باالسلاح كرهوووه ... .. اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شؤونهم .. آمين ..
النصر عمكم وحارق دمكم
جس تين يه وع وع وع
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على ماتم اخماده ، واسأله سبحانه ان يعينهم على إخماد ماتبقى .. آمين ..

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