"بي إيه إي سيستيمز" تعلن عن وظائف شاغرة

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت شركة بي إيه إي سيستيمز الرائدة في التصنيع والطيران والتكنولوجيا والأمن ، باب التقديم على وظائف إدارية وهندسية وفنية شاغرة ، للعمل في فروع الشركة في الرياض والظهران والطائف ، وفقاً للتفاصيل التالية :
الوظائف المطلوبة :
- مدير المشتريات أول " الرياض " .
- مدرب الزوارق السريعة " الظهران " .
- مشرف الأسلحة / التايفون " الطائف " .
- فني ميكانيكي " الطائف " .
وحول موعد التقديم ، أكدت الشركة أنه متاح بدءً من تاريخ 23 أكتوبر 2020 م ، وحتى الإكتفاء من العدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنـــــــــا .