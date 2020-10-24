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سر اختفاء فتاة "شوقية مكة" التي تم العثور عليها

Time منذ 55 دقيقة
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سر اختفاء فتاة "شوقية مكة" التي تم العثور عليها

مكة المكرمة (صدى):
كشفت شرطة الكعكية بالعاصمة المقدسة سر اختفاء فتاة حي الشوقية بمكة المكرمة التي تم العثور عليها أمس الجمعة .

وأكدت التحقيقات الأولية أن ثلاث فتيات غير سعوديات من جنسية واحدة أوعزن لفتاة الشوقية بالخروج معهن للتنزه في جدة والتجول في المطاعم والمقاهي على الكورنيش والبقاء في فندق قريب .

وأشارت التحقيقات أن الفتاة استجابت لهن بقصد التنزه وعندما تأخرن وشاع خبر اختفائها خشيت الفتيات الوافدات وتركناها ما دفع فتاة حي الشوقية للخروج وحدها قرب فجر الجمعة وكانت تمشي على الكونيش .

وأكد خال الفتاة أنه تم إبلاغهم بموقع ابنتهم وتم التواصل مع الجهات الأمنية التي تمكنت من العثور عليها ، وفقاً لـ"الوطن" .

وأشار أنه تم إجراء جميع الفحوصات الطبية اللازمة للفتاة وأنها بصحة جيدة وتم إحضار استشارية نفسية لتهدئتها وتوجيهها ، كما تعافت صحة والدتها التي مرت بساعات عصيبة بسبب اختفاء الفتاة التي لا زالت في الصف الثاني الثانوي .

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أحدث التعليقات

ابوبدر
جيبوا الوافدات. لا تخلونهن يهجن. يمكن مسويات بلاء ومخفيات بنات غيرها او انهن خربانات ويخربن بنات خلق الله. اقبضوا عليهن يامال اللي مانيب قايل. لا تتركونهن
Moooka
أصحاب العقول في نعمه .. يا طاقيه 😂😂😂
ابو محمد 😎 ✍️
الله يشفيه ويعافيه مما فيه .. آمين ..
أبوخالد-أبها.
طيب ايش علاقة تملكك لسياره ومنزل.. وتجاره.. بالانفتاح.. والانطلاق.. والتحرر والسفر يمينا وشمالا....... الخ. كل الامور التي ذكرتيها كانت متاحة للمرأة منذ الازل.. البيع والشراء.. والتجارة عموما.. كلها كانت متاحه.. يبقى قضية السفر بدون محرم.. هذه هي التي جد فيها الجديد.. وهذه.. ستعلمك الايام.. اين الصواب والاكمل لك كأمرأة.. ان يكون لك محرما يرعاك ويكون عونا لك. والا ان تتولي انتي امورك بنفسك في مواجهة مايضعف عنه بعض الرجال.. فكيف بأمرأة ضعيفة اصلا لم تخلق لهذه المواجهة ومقاومة التحديات التي هي من صميم عمل الرجل.. انتي ياحواء.. معززة مكرمة مصانة مخدومة من قبل ولي امرك.. ولكنك.. حينما تنفردين بمواجهة الرجال.. فانتي اصبحت فريسة يسهل اصطيادها.. ولقمة سائغة يسهل هضمها.. طبعا ليس كل الرجال.. ولكن ضعاف النفوس.. وعديمي المروءة.. وما اكثرهم.. الربط بين الرزق.. وبين تحرر المرأة وانطلاقتها بدون محرم.. ربط خاطئ.. وفيه تغرير وتدليس على من لايحسن فهم الامور.. ولكن لي نصيحة لك.. ولكل من تهوى الانطلاق والتحرر وحيدة بدون محرم.. اقترح عليكي.. ان تأخذي دورات في العاب الدفاع عن النفس.. من كاراتيه وتاكوندوا وملاكمه..... الخ.. ودورات في فهم اساليب بعض الرجال للايقاع بالمرأة.. حيث ان المرأة بحكم تركيبتها النفسيه حنونة صادقه لطيفة.. رحيمه.. فلابد ان يكون لديكي المام بتعامل الطرف الاخر.. فمفاجآت الطريق كثيره بارك الله فيكي يابنيتي المتحرره.. ستبدي لكي الايام ماكنتي جاهلة.. ويأتيكي بالاخبار.. من لم تزودي.
دن دون
يارب مايحسبوها بطولة

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