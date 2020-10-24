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آلية معرفة قيمة الدعم من حساب المواطن

Time منذ 58 دقيقة
Views 1567
آلية معرفة قيمة الدعم من حساب المواطن

الرياض (صدى):
كشف برنامج حساب المواطن، اليوم السبت، عن آلية احتساب قيمة الدعم المقدم إلى المستفيد، لافتًا إلى أنه في حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت على المتقدم شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشمله الدعم.

وأوضح حساب المواطن، إنه يمكن معرفة قيمة استحقاق الدعم من خلال الحاسبة التقديرية على الرابط التالي من هنـــا .

وفي وقت سابق، قال حساب المواطن، أن هناك عددًا من الضوابط الجديدة التي شملت الفرد المستقل، تعليق التسجيل في البرنامج للمستفيدين الجدد إلى جانب تحديد الحد الأعلى للاستحقاق، فضلًا عن تعليق استقبال أي طلبات جديدة للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020م.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الدم مايضيع ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما احد يقدر او يتجرأ او حتى يخطر في باله ، يقول للزعيم ابو خدود ورديه ، ثلث الثلاثه كم ، ناهيك ان يسألوا عن من غااب من الشعب ، فكيف لهم ان يسألوا عن حاشيته ......؟ ... القوة عز ...
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني كرفسووه وباالسلااسل سلسلوه وباالخيزران اخضرووه ، وللتفحيط واللهو باالسلاح كرهوووه ... .. اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شؤونهم .. آمين ..
النصر عمكم وحارق دمكم
جس تين يه وع وع وع
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على ماتم اخماده ، واسأله سبحانه ان يعينهم على إخماد ماتبقى .. آمين ..

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