«متهور» يطلق النار عشوائياً من سلاح رشاش في ساحة تفحيط بوادي الدواسر «فيديو»

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو شاباً يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، خلال تجمهر لهواة التفحيط.
وبين الفيديو لحظة تهور شاب وإطلاق النار بكثافة، من رشاش آلي في إحدى ساحات التفحيط في وادي الدواسر، وذلك لتوثيق الحدث ونشره عبر التيك توك للتباهي.
وقد تقدم مواطن ببلاغ عبر حساب المرور في تويتر قائلا: " مدير مرور "وادي الدواسر".. جيب شاص سرعة 200km وتجمهر وإطلاق النار بكثافه من رشاش آلي قبل قليل ونشره على منصة "التيك توك" متباهياً بما يفعل".
و آثار الفيديو غضباً واسعاً بين النشطاء؛ بسبب خطورة تلك الأفعال الطائشة التي قد تودي بحياة الآخرين.