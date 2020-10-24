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«متهور» يطلق النار عشوائياً من سلاح رشاش في ساحة تفحيط بوادي الدواسر «فيديو»

Time منذ ساعة
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«متهور» يطلق النار عشوائياً من سلاح رشاش في ساحة تفحيط بوادي الدواسر «فيديو»

الرياض (صدى):
أظهر مقطع فيديو شاباً يطلق النار من سلاح رشاش بشكل عشوائي، خلال تجمهر لهواة التفحيط.

وبين الفيديو لحظة تهور شاب وإطلاق النار بكثافة، من رشاش آلي في إحدى ساحات التفحيط في وادي الدواسر، وذلك لتوثيق الحدث ونشره عبر التيك توك للتباهي.

وقد تقدم مواطن ببلاغ عبر حساب المرور في تويتر قائلا: " مدير مرور "وادي الدواسر".. جيب شاص سرعة 200km وتجمهر وإطلاق النار بكثافه من رشاش آلي قبل قليل ونشره على منصة "التيك توك" متباهياً بما يفعل".

و آثار الفيديو غضباً واسعاً بين النشطاء؛ بسبب خطورة تلك الأفعال الطائشة التي قد تودي بحياة الآخرين.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الدم مايضيع ...
ابو محمد 😎 ✍️
ما احد يقدر او يتجرأ او حتى يخطر في باله ، يقول للزعيم ابو خدود ورديه ، ثلث الثلاثه كم ، ناهيك ان يسألوا عن من غااب من الشعب ، فكيف لهم ان يسألوا عن حاشيته ......؟ ... القوة عز ...
ابو محمد 😎 ✍️
في مزبن الجاني كرفسووه وباالسلااسل سلسلوه وباالخيزران اخضرووه ، وللتفحيط واللهو باالسلاح كرهوووه ... .. اللهم اهد ضال المسلمين واصلح شؤونهم .. آمين ..
النصر عمكم وحارق دمكم
جس تين يه وع وع وع
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على ماتم اخماده ، واسأله سبحانه ان يعينهم على إخماد ماتبقى .. آمين ..

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