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رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي بعد التوسعات

Time منذ 14 دقيقة
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رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي بعد التوسعات

المدينة المنورة (صدى):
عملت التوسعات التي قامت بها المملكة على رفع الطاقة الاستيعابية للمسجد النبوي الشريف، وكان أول مكان جرت إنارته بالمصابيح الكهربائية عام 1327هـ، كما يواصل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله-، هذه المسيرة العطرة في بناء وعمارة الحرمين الشريفين، وخدمة ضيوف الرحمن.

وبعد توحيد المملكة على يد الملك عبدالعزيز آل سعود -رحمه الله- كان في مقدمة اهتماماته رعاية شؤون الحرمين الشريفين، وأُجريت إصلاحات عدة للمسجد النبوي الشريف وتوسعات متتابعة رفعت طاقته الاستيعابية إلى مليوني مصل.

َوأصدر الملك عبدالعزيز، سنة 1365هـ، قرارًا بإجراء العمارة والتوسعة للمسجد، وفي 1368هـ أعلن الملك عبدالعزيز في خطاب رسمي عزمه على توسعة المسجد النبوي الشريف والبدء بالمشروع، أما 1370هـ، بدأت أعمال الهدم للمباني المجاورة للمسجد النبوي الشريف، و1374هـ احتُفل بوضع حجر الأساس للمشروع بحضور ممثلين عن عدد من الدول الإسلامية.

ونظرًا لأن عمارة السلطان عبدالمجيد كانت في أحسن حال، فضلًا عمّا تتسم به من جمال وإتقان فقد تقرّر الإبقاء على قسم كبير منها، واتجهت التوسعة إلى شمال وشرق وغرب المسجد النبوي الشريف، وإضافة 6 آلاف م2 وتغطية الأرضية بالرخام، فضلًا عن العديد من التوسعات الأخرى.

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أحدث التعليقات

سعودي وافتخر
ياللي مسمي نفسك علياء محمد بن سلمان تاج راسك وراس اللي خلفوك هذا اذا تعرف اللي خلفوك والشرهه ماهي عليك على الفاغر اللي سمح بتعليقك
الداهيه
وأوضحت أنها كانت لا تملك شيئاً، سوى مصروفها من والدتها، ثم بدأت العمل في المكياج ثم البراقع وأقامت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تركي
النصر لاعبن في بطونهم لعب طاقي معفنه ماقدرو علي عمهم العالمي ورجاله قامو يحاربونه اعلاميا بس فيه مقوله تنطبق علي الطواقي وجمهوره واعلامه كلام الخر مايضر
QLQ
... السعودية العظمي اولا الحمد لله مقاطع المنتجات التكرنجية بكل اصنافها واشكالها بلد المثليين والدعارة ومخلفات الاخونج الى الجحيم
ابوسامي
معروف توجهك يايوسف الشعب السعودي اشرف منك ومن اوردغان ولد موزه مامفلس الانت لوفيك خير تكلم امام اي سعودي والله يملا فمك تراب الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو انت الي تسومنا على حبه

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