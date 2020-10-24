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كشف آخر تطورات حريق تنومة ونسبة إخماده "فيديو"

Time منذ 29 دقيقة
Views 1249
كشف آخر تطورات حريق تنومة ونسبة إخماده "فيديو"

الرياض (صدى):
تمكن رجال الدفاع المدني من السيطرة على 80% من حريق جبل غلامة في تنومة في اليوم الرابع على التوالي.

ورصدت "الاخبارية" جهود الدفاع المدني في إخماد حريق تنومة ، حيث بينت أن المنطقة الخلفية لتنومة ينتشر فيها فرق مساندة للدفاع المدني في حال الاحتياج لدعم علي بعد 2 كيلو من الحريق.

وأوضحت أن أفراد الدفاع المدني ينتشرون في المنطقة بالمعدات الثقيلة وصهاريج المياه ، مشيرة إلى أنه لم يتم رصد خسائر بشرية سوى إصابات بين رجال للدفاع المدني ، كما وقعت أضرار علي الأشجار والحشائش.

وأضافت أنه لايوجد أي توسع للحريق، لافتة إلى أن التخوف من البؤر و الحرائق المنتشرة بجوار الجبل، لكن رجال الدفاع المدني تمنع المنتشرة بتطويق جبل غلامة والانبش.

وأكدت الاخبارية في تقريرها عن تطورات حريق تنومة أنه تم تشكيل فريق علمي من وزارة الزراعة لوضع خطة لاستصلاح الغابات والأشجار .

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أحدث التعليقات

الداهيه
وأوضحت أنها كانت لا تملك شيئاً، سوى مصروفها من والدتها، ثم بدأت العمل في المكياج ثم البراقع وأقامت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تركي
النصر لاعبن في بطونهم لعب طاقي معفنه ماقدرو علي عمهم العالمي ورجاله قامو يحاربونه اعلاميا بس فيه مقوله تنطبق علي الطواقي وجمهوره واعلامه كلام الخر مايضر
QLQ
... السعودية العظمي اولا الحمد لله مقاطع المنتجات التكرنجية بكل اصنافها واشكالها بلد المثليين والدعارة ومخلفات الاخونج الى الجحيم
ابوسامي
معروف توجهك يايوسف الشعب السعودي اشرف منك ومن اوردغان ولد موزه مامفلس الانت لوفيك خير تكلم امام اي سعودي والله يملا فمك تراب الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو انت الي تسومنا على حبه
الداهيه
دحونه وش اخبار فريق بقستلته 🚴‍♀️ جده...؟ يقولون وحده من الفريق اكلت مطب جامد نتج عنه دخول المرتبه وودوها لمستفشى بليله طرطقلي ....ولدحونه ما قدروا يطلعوها...

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