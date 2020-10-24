الأعداد السابقة للصحيفة

شروط عمل المواطنين في نقل البضائع بالسيارات الخاصة

Time منذ ساعة
Views 1615
شروط عمل المواطنين في نقل البضائع بالسيارات الخاصة

الرياض (صدى):
سمحت هيئة النقل العام للسعوديين العاملين على سياراتهم الخاصة بالعمل في نقل البضائع والسلع بعد التعاقد مع المنشأة أو مقدم الخدمة المرخص لها بممارسة النشاط.

وحددت مدة التعاقد مع السائق السعودي لمدة عام، وأجازت له رفض نقل أي بضاعة مشتبهة باحتوائها على سلع محظورة.

ويشترط عدم العبث بالبضاعة أو استبدالها وتسليمها إلى المرسل إليه بذات حالتها عند استلامها، كما شددت اللائحة على السائق قيادة المركبة بنفسه أو بتفويض صادر وفقاً لنظام المرور ولائحته التنفيذية، على أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول، شهادة خلو من السوابق الجنائية، بطاقة سائق سارية المفعول والخضوع إلى دورة تدريبية في المجال التقني الخاص بنقل البضائع.

كما يلزم السائق بعدم التدخين داخل المركبة أثناء النقل وحفظ المفقودات في حالة عدم القدرة على تسليمها، وعدم انتهاك خصوصية المستفيد مع الالتزام بالزي المناسب وضوابط الذوق العام.

وتحتوي اللائحة على 49 عقوبة تطال مقدم الخدمة حال مخالفته للشروط ومنها ممارسة النشاط بغير تصريح والعبث بالبضاعة وعدم إبلاغ الجهات الأمنية بوجود بضائع وسلع محظورة.

Time واتساب

أحدث التعليقات

مصدر مسئول
عموري يحتاج رقية شرعية لان فيه ناس ما يخافون الله في فريق القواطي المسمى النصر السعودي تعودنا منهم الضرر وعاملين له عمل ومن بعدها وهو من اصابه لاصابة ونفس الامر لصديقه نواف العابد
خالد
هذه غبيه مو عارفه شيء . الله يستر علينا من خروج المرأه من البيت .
و1حد
كل تبن يالسهلي كبر راسك زعيقي وسخ الادمي يقولك لاتكذب وفند كلامك وترجع ترد عليه بعد ان لا في خلاف بينك انت والحلافي صحيح انكم انجس من ذيل الكلب
نجاة محمد
يمكن بردت لذلك لبست الجاكيت
نجاة محمد
يا شين الحسد يا احمد و محمد رمضان فنان محترم و الناس بتحبة عكسك صراحة لما اشوف الأوشام اللي راسمها علي جسدك اشمئز منك ربنا يصلحك لنفسك

أخر الأخبار

زوج يستغيث من عنف زوجته وأهلها
زوج يستغيث من عنف زوجته وأهلها
Time منذ 32 دقيقة Views 302
اليوم..افتتاح كوبري النوارية بمكة
اليوم..افتتاح كوبري النوارية بمكة
Time منذ ساعة Views 1680
شروط عمل المواطنين في نقل البضائع بالسيارات الخاصة
شروط عمل المواطنين في نقل البضائع بالسيارات الخاصة
Time منذ ساعة Views 1615
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت
Time منذ ساعة Views 1633
فضيحة جنسية لرسام إيراني مقرب للنظام
فضيحة جنسية لرسام إيراني مقرب للنظام
Time منذ ساعتين Views 542
مقاطعة المنتجات الفرنسية في الكويت
مقاطعة المنتجات الفرنسية في الكويت
Time منذ ساعتين Views 2567
رجل يستعين بـ " بلطجية " لهتك عرض زوجته!
رجل يستعين بـ " بلطجية " لهتك عرض زوجته!
Time منذ 3 ساعات Views 1304
العثور على فتاة مشنوقة معلقة بباب منزلها في ظروف غامضة
العثور على فتاة مشنوقة معلقة بباب منزلها في ظروف غامضة
Time منذ 3 ساعات Views 1418
بالفيديو..ترامب يحذر إثيوبيا: المصريون سيفجرون سد النهضة
بالفيديو..ترامب يحذر إثيوبيا: المصريون سيفجرون سد النهضة
Time منذ 4 ساعات Views 2459
بالفيديو..مواطنة تجوب القفار بسيارتها: " أنا طير بر والدروب موسعة في ظل حاكمنا "
بالفيديو..مواطنة تجوب القفار بسيارتها: " أنا طير بر والدروب موسعة في ظل حاكمنا "
Time منذ 4 ساعات Views 3516