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خطة لإخلاء القرى وتجهيز دور إيواء لمواجهة حريق تنومة

Time منذ 7 ساعات
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خطة لإخلاء القرى وتجهيز دور إيواء لمواجهة حريق تنومة

أبها (صدى):
ناقش الأمير تركي بن طلال، أمير منطقة عسير، مع فريق علمي من وزارة الزراعة، خطة استصلاح الغابات والأشجار المحترقة، واستزراعها لتلافي الأضرار الناجمة عن حريق تنومة الذي ما زالت أعمال مكافحته مستمرة.

وأوضحت إمارة عسير، أنه تم تفعيل خطة معنية بالاستجابة لتهديد حرائق الغابات بعد دمج قيادات محافظتَي النماص وتنومة بغرفة واحدة، تتوسط منطقة الحريق، وتم تحديد منطقة إسناد ودعم الموقع بآليات من البلديات والدفاع المدني والزراعة وفِرق التطوع، بالتنسيق مع أرامكو للدعم الأرضي وطائرة الرش.

وأشارت إلى أن غرفة القيادة الميدانية قامت بعمل خطة لإخلاء القرى إن لزم الأمر، وتجهيز دور إيواء مناسبة، وفتح خطوط مع نواب القرى للجاهزية.

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أحدث التعليقات

الداهيه
وأوضحت أنها كانت لا تملك شيئاً، سوى مصروفها من والدتها، ثم بدأت العمل في المكياج ثم البراقع وأقامت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تركي
النصر لاعبن في بطونهم لعب طاقي معفنه ماقدرو علي عمهم العالمي ورجاله قامو يحاربونه اعلاميا بس فيه مقوله تنطبق علي الطواقي وجمهوره واعلامه كلام الخر مايضر
QLQ
... السعودية العظمي اولا الحمد لله مقاطع المنتجات التكرنجية بكل اصنافها واشكالها بلد المثليين والدعارة ومخلفات الاخونج الى الجحيم
ابوسامي
معروف توجهك يايوسف الشعب السعودي اشرف منك ومن اوردغان ولد موزه مامفلس الانت لوفيك خير تكلم امام اي سعودي والله يملا فمك تراب الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو انت الي تسومنا على حبه
الداهيه
دحونه وش اخبار فريق بقستلته 🚴‍♀️ جده...؟ يقولون وحده من الفريق اكلت مطب جامد نتج عنه دخول المرتبه وودوها لمستفشى بليله طرطقلي ....ولدحونه ما قدروا يطلعوها...

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