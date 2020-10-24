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ابن مساعد: الإساءة لنبينا ﷺ تطرف وليست حرية تعبير

Time منذ 7 ساعات
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ابن مساعد: الإساءة لنبينا ﷺ تطرف وليست حرية تعبير

الرياض (صدى):
علق الأمير عبد الرحمن بن مساعد، على الجدل المثار حول واقعة ذبح معلم فرنسي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم من خلال رسوم كاريكاترية، وتعامل الفرنسيين مع الأمر على أنه حرية تعبير، معتبرين المعلم ضحية لحرية الرأي والتعبير.

وقال ابن مساعد: " حرية التعبير في الغرب لا تشمل التشكيك في المحرقة النازية البشعة لليهود، أو التشكيك في عدد ضحاياها ومن يفعل ذلك يحاكم " .

وتابع: " هذا حقهم، ولكن بالمقابل عليهم أن يدركوا أن من حقنا ألا نقبل التعامل مع الإساءة لنبينا ﷺ أو لأي نبي على أنه حرية تعبير، هذا تطرف غربي بغيض يؤدي إلى تطرف بغيض " .

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تفاصيل جديدة صادمة في واقعة ذبح المعلم الفرنسي

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أحدث التعليقات

الداهيه
وأوضحت أنها كانت لا تملك شيئاً، سوى مصروفها من والدتها، ثم بدأت العمل في المكياج ثم البراقع وأقامت دورات في عمل المكياج، ثم النقابات. 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
تركي
النصر لاعبن في بطونهم لعب طاقي معفنه ماقدرو علي عمهم العالمي ورجاله قامو يحاربونه اعلاميا بس فيه مقوله تنطبق علي الطواقي وجمهوره واعلامه كلام الخر مايضر
QLQ
... السعودية العظمي اولا الحمد لله مقاطع المنتجات التكرنجية بكل اصنافها واشكالها بلد المثليين والدعارة ومخلفات الاخونج الى الجحيم
ابوسامي
معروف توجهك يايوسف الشعب السعودي اشرف منك ومن اوردغان ولد موزه مامفلس الانت لوفيك خير تكلم امام اي سعودي والله يملا فمك تراب الرسول صلى الله عليه وسلم ماهو انت الي تسومنا على حبه
الداهيه
دحونه وش اخبار فريق بقستلته 🚴‍♀️ جده...؟ يقولون وحده من الفريق اكلت مطب جامد نتج عنه دخول المرتبه وودوها لمستفشى بليله طرطقلي ....ولدحونه ما قدروا يطلعوها...

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