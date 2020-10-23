بالفيديو..لبنانيون يحرقون العلم الفرنسي

بيروت (صدى):
استنكر لبنانيون إساءة الفرنسيين للرسول ﷺ، من خلال تنظيم مسيرة غاضبة مستقلة، في طرابلس.
ووثق مقطع فيديو، قيام عدد من اللبنانيين بإحراق العلم الفرنسي، مرددين قول " الله أكبر ".
وفي السياق ذاته حذر مرصد الفتاوى التكفيرية والآراء المتشددة التابع لدار الإفتاء المصرية، من التصعيد الفرنسي ضد الإسلام والمسلمين في أعقاب مقتل معلم فرنسي أساء للرسول صلى الله عليه وسلم.
وأشار المرصد إلى حملة منظمة شرسة من التصريحات التي تُطلق من مؤسسات وقيادات فرنسية تعمل على شيطنة المسلمين، وتكرّس الكراهية والعنصرية والتمييز، وتعمل على دعم توجهات التطرف والإرهاب.
كما استنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.