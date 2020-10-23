موقع برتغالي : «لشبونة سيعاني بعد رحيل فييتو إلى الهلال»

نواف السالم (صدى):
سلطت الصحف البرتغالية الضوء على مفاوضات الهلال لضم لاعب لشبونة فييتو؛ لافتة إلى أن رحيل اللاعب البرتغالي سيصعب الأمر على فريقه.
وقال موقع " sicnoticias" البرتغالي : " لشبونه سيٌعاني من الضعف في مركز فييتو بعد رحيله الى الهلال السعودي"، ويلعب فييتو في مركز الهجوم.
ولفت إلى أن إدارة النادي مازالت تبحث أمر الاستغناء عن لاعبها وانتقاله لنادي الهلال؛ حيث لم تعطي ردًا نهائيًا للإدارة حتى الأن، على الرغم من رغبة اللاعب في الرحيل.
وكانت مصادر كشفت مؤخرًا عن قيام إدارة نادي الهلال بتحسين العرض الذي تم تقديمه إلى نادي لشبونه البرتغالي للتعاقد مع اللاعب فييتو.
وأشارت المصادر إلى إن النادي رفع قيمة العرض إلى 8 مليون يورو، موضحة أن اللاعب وافق على العرض.