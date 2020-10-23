الأعداد السابقة للصحيفة

المملكة تتقدم في 13 مؤشرًا لدى منظمة OECD لجاهزية التعليم عن بعد

Time منذ 36 دقيقة
Views 1407
المملكة تتقدم في 13 مؤشرًا لدى منظمة OECD لجاهزية التعليم عن بعد

الرياض (صدى):
أكدت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، أن المملكة تقدمت في عدد من المؤشرات الخاصة بجودة التعليم الإلكتروني.

وأجرت المنظمة دراسة عن التعليم عن بُعد في المملكة بالتعاون مع جامعة هارفارد، بينت تقدم المملكة في 13 من أصل 16 مؤشرًا لقياس مدى استجابتها للتعليم خلال جائحة كورونا، وذلك بالمقارنة بـ36 دولة.

وكشفت الدراسة حصول المعلمين على دعم كبير للتغلب على عقبات تفعيل التعليم الإلكتروني.بالتعاون مع جامعة هارفارد، لافتة إلى امتلاك المملكة استراتيجية واضحة لإعادة فتح المدارس وقياس أي فاقد ومعالجته.

واعتمدت المنظمة في تقييمها على استبيان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والبيانات الدولية المقارنة لاستكشاف مدى استعداد البلد للتعامل مع النتائج التعليمية للفيروس وكيفية تعامله مع إغلاق المدارس وتنفيذ الدراسات الاستقصائية الدولية لمديري المدارس، بالإضافة إلى برنامج تقييم طلاب المدارس.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو فهد
من خبرتي بالسيارات ومن تجارب كهرباء السيارات للمانيه مثل مرسدس بي ام اودي اي اضافيه او عبث سوا تركيب اضافات خاصه بالكهرب ممكن تسبب الكثير مثلا احتراق السياره خراب الكمبيوترات حقت السياره وغيرررره الكثير وخاصه من كهربائي ماله بالشغلات هذي اما تحترق كذا اسمحو لي من خبرتي مستحيل والمرسدس خاصه
ابو فهد
من خبرتي بالسيارات ومن تجارب كهرباء السيارات للمانيه مثل مرسدس بي ام اودي اي اضافيه او عبث سوا تركيب اضافات خاصه بالكهرب ممكن تسبب الكثير مثلا احتراق السياره خراب الكمبيوترات حقت السياره وغيرررره الكثير وخاصه من كهربائي ماله بالشغلات هذي اما تحترق كذا اسمحو لي من خبرتي مستحيل والمرسدس خاصه
ابو فهد
من خبرتي بالسيارات ومن تجارب كهرباء السيارات للمانيه مثل مرسدس بي ام اودي اي اضافيه او عبث سوا تركيب اضافات خاصه بالكهرب ممكن تسبب الكثير مثلا احتراق السياره خراب الكمبيوترات حقت السياره وغيرررره الكثير وخاصه من كهربائي ماله بالشغلات هذي اما تحترق كذا اسمحو لي من خبرتي مستحيل والمرسدس خاصه
أبوخالد-أبها.
الشايب -------------- احمد محمدعلي الثقفي -------------- الــشــايــب الـلـي راح عـمـره يـربـيـك شــوفــتـك وانـتـه طـيّـبً راس مـالـه يـقـصـر عـلـى نـفـسـه لأجـلـه يـبـدّيك يـبـذل لـجـل فـرحـتـك مـن حـر مـالـه بـالفخر يطالع في مشية خطاويك سـعـادتـه شــوفـتـك تـحـقـق مـنـالـه اذا تــعـبـت الـلـيـل يـسـهـر يـنـاجـيـك تــنــام خــلــق الله وهــو مــا هـنـا لـه فـي طـول لـيـلـه يـدعـي الله يعافيك يـشـكـيـه كـن الـلـي جـرى لـك جـراله اذا جـــفــيــتــه لا يــمـكـن يـجـافـيـك وان مـاسـعـيـت بـالـوصـل هـو سـعاله والـيـوم شـايـبـك ماعاد هو يرضيك واصـبـحـت تـنـقـد مـع حـديـثه فعاله بــعد كـبـر مـاعـاد فـيه شي يقديك تـحـرجـك حـاجـاتـه وضـعـفـه وحـاله اتـقـول مـقـدر يـايـبـه مـقـدر اعـطيك كـــلٍ بـــهـــمـــه غــارقً مــع عــيــالــه نـسـيـت مـاضـحـى وقـدم بـمـاضـيـك تـكـسـره يـوم ان الـزمـن مـا صـفى له ان كـان ودك ابـنـك بالاحسان يجزيك قــدّم لــبــوك وخـلّـك اطـيـب عـيـالـه خـلـك مـعـه وافـي عسى الله ينجيك انــت وحــلالــك كــلــكــم مـن حـلالـه اختم صلاتي على النبي عساه يسقيك مــن حــوضــه الــمـورود صـافً زلالـه
ع. س. ع
لية احقد على فريق أقل من فريقي بسنة ضوئية إنما اتهكم واسخر منة لأنة مسخرة وفريق أضحوكة ليس إلا

أخر الأخبار

اعترافات قاتلة زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "ملمسنيش"
اعترافات قاتلة زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "ملمسنيش"
Time منذ دقيقتين Views 89
غرم العمري : صفقة أحمد موسى ثم جوليانو الأعلى في الدوري السعودي
غرم العمري : صفقة أحمد موسى ثم جوليانو الأعلى في الدوري السعودي
Time منذ 18 دقيقة Views 225
إطلالة طريفة لـ«يسرا»في الجونة: « فستان أشبه بالروب وإكسسوار غريب» (صور)
إطلالة طريفة لـ«يسرا»في الجونة: « فستان أشبه بالروب وإكسسوار غريب» (صور)
Time منذ 18 دقيقة Views 1189
مناف أبوشقير : خريطة الشباب سوف تُبنى على بانيجا
مناف أبوشقير : خريطة الشباب سوف تُبنى على بانيجا
Time منذ 20 دقيقة Views 207
الأهلي المصري يسحق الوداد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا
الأهلي المصري يسحق الوداد ويتأهل إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا
Time منذ 30 دقيقة Views 1577
المملكة تتقدم في 13 مؤشرًا لدى منظمة OECD لجاهزية التعليم عن بعد
المملكة تتقدم في 13 مؤشرًا لدى منظمة OECD لجاهزية التعليم عن بعد
Time منذ 36 دقيقة Views 1407
شاهد.. طالبة بالابتدائية توثق يومها الدراسي عبر منصة مدرستي بالرياض
شاهد.. طالبة بالابتدائية توثق يومها الدراسي عبر منصة مدرستي بالرياض
Time منذ 46 دقيقة Views 1714
سالم الأحمدي : الهلال سيلعب في نهائي آسيا لو كان مكان النصر
سالم الأحمدي : الهلال سيلعب في نهائي آسيا لو كان مكان النصر
Time منذ 51 دقيقة Views 408
الإطاحة بمواطن حاول تهريب 180 كجم من القات بجازان
الإطاحة بمواطن حاول تهريب 180 كجم من القات بجازان
Time منذ 55 دقيقة Views 1575
وليد الفراج يوضح ما حدث في اجتماع النصر الساخن بشأن استمرار فيتوريا
وليد الفراج يوضح ما حدث في اجتماع النصر الساخن بشأن استمرار فيتوريا
Time منذ 56 دقيقة Views 680