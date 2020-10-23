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طارق الحبيب: «الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضه للتحرش و 3 دوافع تحرك المتحرش»

Time منذ 31 دقيقة
Views 1445
طارق الحبيب: «الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضه للتحرش و 3 دوافع تحرك المتحرش»

علي القحطاني (صدى):
قال استشاري الطب النفسي؛ الدكتور طارق الحبيب، إن الأطفال ذوي الإعاقة الأكثر عرضه للتحرش عن غيرهم؛ لسهولة السيطرة عليهم.

وأضاف "الحبيب " في تصريحات تلفزيونية أن هناك 3 أعراض ظاهرية يعاني منها الطفل بعد تعرضه للتحرش، وهي عدم رغبته في التحدث عن الأمر وتجنبه للذهاب إلى المكان الذي شهد الواقعة، ورؤية الواقعة تمر في خياله باستمرار.

ولفت إلى أنه ليس بالضرورة أن يكون المتحرش قد مرّ بنفس الخبرة، لكن الرغبة الجنسية قد تكون محركا طبيعيا.

وتابع :" بعض المتحرشين قد يكون لديه اضطراب، وبعضهم لديه رغبة جنسية أقوى من تدينه وأخلاقه، والبعض شخصيته سيكوباتيه تتلذذ بالإيذاء..".

 

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أحدث التعليقات

الحمد لله ع السلامه
مدحت سراج
ساعات بس يارب يغلق النادي بالكامل باامر من الوزارة والاكتفاء بنادي الرياض بدل عنه احرق دمنا ودم من قبلنا وبعدنا وفكه تاريخ كله ظلم مدربين محترفين لعيبه واداريين وجمهور خص
ابو محمد 😎 ✍️
تتغندر الحلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو وليد
ابو يزيد سلام عليكم كيف الحال -- من ردك المؤدب شكلك لست من انصار فريق ابو خرقه --صدقني تشجيع الهلال من اعظم النعم والحبوب المهدئه على الاقل باذن الله ان خسرت بطوله باذن الله البطوله اللي بعدها هلاليه -- فريق ابو خرقه رغم كل الدفدفه والدفع الرباعي والمادي طلع بخرقه الصرامي

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