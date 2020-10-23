نايف السالم (صدى):
أصيبب خمسة عناصر من الدفاع المدني، المشاركة في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة، وفقًا لـ"الإخبارية".
وكان مدير الشؤون الصحية بعسير، قد أكد أن الوضع الصحي مستقر في موقع الحريق بـ تنومة، مشيرًا إلى أن الوحدات الميدانية ومستشفيات المنطقة جاهزة على مدار الساعة.
وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد، أن الفرق العاملة على إخماد الحريق تمكنت من السيطرة على الحريق من الجهتين الجنوبية والغربية.
ونبه بوجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، مؤكداً أن الجهود مازالت مستمرة لإخمادها .إصابة 5 من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق تنومة.