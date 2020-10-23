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إصابة 5 من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق تنومة

Time منذ ساعة
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إصابة 5 من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق تنومة

نايف السالم (صدى):
أصيبب خمسة عناصر من الدفاع المدني، المشاركة في إخماد حريق جبل غلامة بتنومة، وفقًا لـ"الإخبارية".

وكان مدير الشؤون الصحية بعسير، قد أكد أن الوضع الصحي مستقر في موقع الحريق بـ تنومة، مشيرًا إلى أن الوحدات الميدانية ومستشفيات المنطقة جاهزة على مدار الساعة.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بعسير، النقيب محمد السيد، أن الفرق العاملة على إخماد الحريق تمكنت من السيطرة على الحريق من الجهتين الجنوبية والغربية.

ونبه بوجود بؤر حريق متفرقة في الجهة الشرقية، مؤكداً أن الجهود مازالت مستمرة لإخمادها .إصابة 5 من الدفاع المدني أثناء إخماد حريق تنومة.

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أحدث التعليقات

الحمد لله ع السلامه
مدحت سراج
ساعات بس يارب يغلق النادي بالكامل باامر من الوزارة والاكتفاء بنادي الرياض بدل عنه احرق دمنا ودم من قبلنا وبعدنا وفكه تاريخ كله ظلم مدربين محترفين لعيبه واداريين وجمهور خص
ابو محمد 😎 ✍️
تتغندر الحلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو وليد
ابو يزيد سلام عليكم كيف الحال -- من ردك المؤدب شكلك لست من انصار فريق ابو خرقه --صدقني تشجيع الهلال من اعظم النعم والحبوب المهدئه على الاقل باذن الله ان خسرت بطوله باذن الله البطوله اللي بعدها هلاليه -- فريق ابو خرقه رغم كل الدفدفه والدفع الرباعي والمادي طلع بخرقه الصرامي

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