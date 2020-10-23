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وكيل الحج والعُمرة يوضح الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 1874
وكيل الحج والعُمرة يوضح الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة (فيديو)

عادل الحربي (صدى):
كشف وكيل وزارة الحج والعمرة، الدكتور عمرو المداح، عن الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة.

وأوضح خلال تصريحات تليفزيونية، أن الشخص لا يستطيع أخذ تصريح للعُمرة حتى ينتهي من العمرة التي أخذ بالفعل تصريح لها.

وأشار إلى أن الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة، أن الوزارة قررت إعطاء حرية تغيير المواعيد أو إلغاء موعد العُمرة للمعتمرين، حتى لا يُفضل الأشخاص القدوم لأداء العُمرة على الرغم من ظهور أعراض كورونا عليه؛ خوفًا من عدم التمكّن من أداء العُمرة مرة أخرى.

ويتم إصدار تصريح العمرة عبر الخطوات التالية: تحديد نوع التصريح المطلوب، تحديد الوقت والتاريخ المناسب، تحديد نقطة التجمع والانطلاق منها للحرم، وذلك من خلال تطبيق "اعتمرنا".

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أحدث التعليقات

الحمد لله ع السلامه
مدحت سراج
ساعات بس يارب يغلق النادي بالكامل باامر من الوزارة والاكتفاء بنادي الرياض بدل عنه احرق دمنا ودم من قبلنا وبعدنا وفكه تاريخ كله ظلم مدربين محترفين لعيبه واداريين وجمهور خص
ابو محمد 😎 ✍️
تتغندر الحلوه ..
ابو محمد 😎 ✍️
مبروك ..
ابو وليد
ابو يزيد سلام عليكم كيف الحال -- من ردك المؤدب شكلك لست من انصار فريق ابو خرقه --صدقني تشجيع الهلال من اعظم النعم والحبوب المهدئه على الاقل باذن الله ان خسرت بطوله باذن الله البطوله اللي بعدها هلاليه -- فريق ابو خرقه رغم كل الدفدفه والدفع الرباعي والمادي طلع بخرقه الصرامي

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