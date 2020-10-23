الأعداد السابقة للصحيفة

"بغلف" يُطالب بتغيير سعود الصرامي

Time منذ 29 دقيقة
Views 1802
"بغلف" يُطالب بتغيير سعود الصرامي

نواف السالم (صدى):
طالب العضو الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، بإقالة المدير الفني للنادي روي فيتوريا، وإعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي وتعيين مدير له، وتعيين متحدث رسمي جديد للنادي.

كما أوضح أنه يمكن تكليف مدرب شباب النصر مؤقتًا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أهل الاختصاص فنياً للبحث عن مدرب جديد بما يتناسب مع قدرات ونجوم الفريق، وكذلك البحث عن مدرب لياقة جديد

واعتبر أنه لو كان مسؤولًا، لاستعان بخبراء في المجال الطبي لتقييم عمل الجهاز الطبي الحالي وعلى ضوء النتائج يتم إتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى إلغاء إعارة كلاً من "العباس و بخاري" وإعادة بيتروس، وإعارة فراس البريكان والاستغناء عن عبدالعزيز الدوسري وأحمد موسى.

وطالب "بغلف" بالتعاقد مع مدير كرة يكون صاحب خبرة وشخصية قوية وكفاءه عالية، والبحث والتعاقد مع مدير فني أجنبي مستقل لتقييم عمل المنظومة ويكون مرجعه للمدير التنفيذي.

يأتي ذلك بعد النتائج السيئة للنصر في بداية الموسم الكروي الجديد، بالإضافة إلى الأداء السيء لـ اللاعبين، وكذلك خروجه من قبل من دوري أبطال آسيا رغم سهولة المباريات.

تجدر الإشارة إلى أن الحساب المنسوب لمتحدث نادي النصر سعود الصرامي على "تويتر" لم يكتب أي تغريدة عن الشأن النصراوي واكتفى بالحديث عن قضايا نادي الهلال.

Time واتساب

أحدث التعليقات

faeiz1122
" قام بقتل شخص وقع خلاف بينهما ولم يكتفي بذلك بل قام بسحب جثته في شوارع حي عرين " أكشن ألف يسحب صدام السيارة مو شخص ياعالم العقوبة الرادعه بدون التشهير ماينفع
ابوبدر
كلامها صحيح. ولكن فيه شيء غفلت عنه الاخت الا وهو انك مو لازم تخرب علاقتك معاه علشان الفلوس اذا كان مبلغ بسيط حتى الف ريال.. يمكن لا يستطيع رده لظروفه وطالما هي حطت خيار آخر الا وهو العطيه فاجعلها في نفسك انهاعطيه له ولا تبلغه واذا رجعها لك خير وبركة وان ما رجعها فاستمر بنيتك انها عطيه منك له واجعلها م. افعة بلاء عنك وعن اهلك وابنائك. واستمر بعلاقتك معاه. ولكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة الافضل انك تجعلها مكتوبة كدين بينكم لاجل مسمى.
ابو صابر
الحمد لله على السلامة ، وكل شيء يهون في سبيل الدفاع عن هذا الوطن ومقدساته ومن يقيم عليه ، والله نسأله جل شأنه أن يمن عليه بالشفاء وجعل ما أصابه طهورا له وزيادة في حسناته ، إن الله لا يضيع أجر من أحن عملا .
الداهيه
عموري ماله غير جبيره عند المداوي الشعبي نجوري بن حموسي... مع كم سسويه بمسمار عند الشيخ ملقاط...
ناصر
كل العطور الشرقيه والغربيه فيها كحول الميثانول لان بدون هذا الكحول فان رائحة العطر لاتنتشر حتى لو كان طبيعي والكحول بحد ذاته مع مرور الوقت يزيل اي لون وباالطبع يزيل لون الشيب .

أخر الأخبار

وكيل الحج والعُمرة يوضح الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة (فيديو)
وكيل الحج والعُمرة يوضح الإجراءات التي ستواجه ملغي تصاريح العمرة (فيديو)
Time منذ دقيقتين Views 1065
أمريكي يرتدي ملابس نسائية ويبرر مايفعله "صور"
أمريكي يرتدي ملابس نسائية ويبرر مايفعله "صور"
Time منذ 16 دقيقة Views 204
"بغلف" يُطالب بتغيير سعود الصرامي
"بغلف" يُطالب بتغيير سعود الصرامي
Time منذ 29 دقيقة Views 1802
خليجية تقدم نصيحة .. لا تسلف أحد فلوس والسبب
خليجية تقدم نصيحة .. لا تسلف أحد فلوس والسبب
Time منذ 36 دقيقة Views 438
ليتها ماتسوق وتفك الناس شرها
ليتها ماتسوق وتفك الناس شرها
Time منذ 37 دقيقة Views 294
هذا يبي أجر ولا يقهر الناس
هذا يبي أجر ولا يقهر الناس
Time منذ 38 دقيقة Views 322
شاهد.. تحديثات جديدة على تطبيق «اعتمرنا»
شاهد.. تحديثات جديدة على تطبيق «اعتمرنا»
Time منذ 38 دقيقة Views 1567
"استشاري" توضح علاقة الحمّالات الصدرية بسرطان الثدي
"استشاري" توضح علاقة الحمّالات الصدرية بسرطان الثدي
Time منذ 44 دقيقة Views 1238
بالفيديو.. "عموري" يتعرض لإصابة قوية دون أن يلمسه أحد
بالفيديو.. "عموري" يتعرض لإصابة قوية دون أن يلمسه أحد
Time منذ 53 دقيقة Views 2385
"التعاون الإسلامي" تستنكر إساءة الفرنسيين للرسول (ص)
"التعاون الإسلامي" تستنكر إساءة الفرنسيين للرسول (ص)
Time منذ ساعة Views 1578