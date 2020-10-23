"بغلف" يُطالب بتغيير سعود الصرامي

نواف السالم (صدى):
طالب العضو الذهبي بنادي النصر، عبدالعزيز بغلف، بإقالة المدير الفني للنادي روي فيتوريا، وإعادة هيكلة المركز الإعلامي للنادي وتعيين مدير له، وتعيين متحدث رسمي جديد للنادي.
كما أوضح أنه يمكن تكليف مدرب شباب النصر مؤقتًا، بالإضافة إلى تشكيل لجنة من أهل الاختصاص فنياً للبحث عن مدرب جديد بما يتناسب مع قدرات ونجوم الفريق، وكذلك البحث عن مدرب لياقة جديد
واعتبر أنه لو كان مسؤولًا، لاستعان بخبراء في المجال الطبي لتقييم عمل الجهاز الطبي الحالي وعلى ضوء النتائج يتم إتخاذ القرار المناسب، بالإضافة إلى إلغاء إعارة كلاً من "العباس و بخاري" وإعادة بيتروس، وإعارة فراس البريكان والاستغناء عن عبدالعزيز الدوسري وأحمد موسى.
وطالب "بغلف" بالتعاقد مع مدير كرة يكون صاحب خبرة وشخصية قوية وكفاءه عالية، والبحث والتعاقد مع مدير فني أجنبي مستقل لتقييم عمل المنظومة ويكون مرجعه للمدير التنفيذي.
يأتي ذلك بعد النتائج السيئة للنصر في بداية الموسم الكروي الجديد، بالإضافة إلى الأداء السيء لـ اللاعبين، وكذلك خروجه من قبل من دوري أبطال آسيا رغم سهولة المباريات.
تجدر الإشارة إلى أن الحساب المنسوب لمتحدث نادي النصر سعود الصرامي على "تويتر" لم يكتب أي تغريدة عن الشأن النصراوي واكتفى بالحديث عن قضايا نادي الهلال.