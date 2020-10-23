تراشق بين «السهلي» و«أمرابط» واللاعب ينهي المشادة بصورة مع «الحلافي»

طلال الغامدي (صدى):
رد الناقد الرياضي تركي السهلي على اتهام لاعب النصر نور الدين أمرابط بالكذب، بعد الترويج لخلاف بينه وبين عبدالرحمن الحلافي المشرف على الفريق.
وقال "السهلي" عبر "تويتر" : "عزيزي مرابط : آمل أن تهتم بشؤونك الفنيّة داخل الفريق وأن تُصلح أمورك العالقة مع المُشرف وحلّ الخلافات القائمة ".
وتابع: "أنا لم أختلق المشكلة بينكما وهي موجودة ( وأنت من يتحدث عنها ) فتوقف عن الاتهام وكُن مسلما في كل تعاملاتك".
وأنهى لاعب النصر هذه المشادة والتراشق في الاتهامات بصورة له مع "الحلافي" لتنهي أزمة وجود خلاف بينهما.
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