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شقيق جندي أسير : "ظننا أنه استشهد حتى اكتشفنا أنه حي وزوجته تنتظره منذ 4 سنوات" (فيديو)

Time منذ 28 دقيقة
Views 1623
شقيق جندي أسير : "ظننا أنه استشهد حتى اكتشفنا أنه حي وزوجته تنتظره منذ 4 سنوات" (فيديو)

نايف السالم (صدى):
كشف أخ الجندي الأسير غلاب المطيري الذي ثبت أنه على قيد الحياة بعدما ظن أهله أنه استشهد في الحد الجنوبي، عن تفاصيل القصة.

وأوضح في تصريحات تليفزيونية، أن القصة بدأت عندما كان هناك معركة في الحد الجنوبي عام 1438هـ، وفُقد فيها "غلاب" وتم اعتباره شهيدًا بعد اختفاءه لمدة 6 أشهر.

وأشار إلى أن "دولتنا العظمى أصرّت على البحث عنه لحين ثبت أنه على قيد الحياة، وذلك بعدها بأشهر"، متابعًا: " في الفترة القريبة تم التأكد بنسبة 100% بأنه على قيد الحياة".

وأكد أن سعادتنا كانت لا توصف بعد تلقيهم هذا الخبر، مضيفًا أنه تم تسمية شارع باسمه في المجمعة.

وأفاد بأنه تم تداول العديد من الشائعات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ومنها "قيامهم بعزاء، وزوجته تزوجت بآخر"، مشيرًا إلى أنه لديه ولد وبنت وزوجته ترعاهما، وكانت وزارة الدفاع تدعم أسرته ماديًا ومعنويًا.

وكان المتحدث الرسمي للتحالف العربي لدعم الشرعية، العقيد تركي المالكي، قد كشف عن أسر 19 فردًا من قوات التحالف العربي خلال 5 سنوات هي عمر الحرب، مضيفًا أنه الأسرى الـ 19 أُصيبوا بأمراض معدية لم تشهدها الجزيرة العربية وسيتم تقديم كافة الخدمات الطبية لهم بمجرد الإفراج عنهم .

وأكد "المالكي " استشهاد الأسير السعودي الجندي الأول موسى بن شوعي بعد إطلاق سراحه بسبب الإهمال الصحي له لدى الحوثيين وتم سفره للعلاج في ألمانيا عقب الإفراج عنه ، لكنه توفي إثر تدهور صحته .

وأشار إلى وجود أسرى حوثيين لدى الحكومة الشرعية اليمنية ويتم التعامل معهم وفق القانون الدولي .

وقال أن عدد المعتقلين والمفقودين وصل إلى 8000 شخص، حيث قدم الحكومة اليمنية لائحة للميلشيا والأمم المتحدة بعددهم ، وهناك أشخاص تحت الإقامة الجبرية في صنعاء.

وشهدت الفترة الماضية، عملية تبادل أسرى بين الحوثيين والحكومة اليمنية، إذ تم الإفراج عن 109 من الأسرى اليمنيين في سجون الحوثي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
abdul
كلام جميل. بدأت أأخذ تطعيم الانفلوونزا من بضع سنوات، ولله الحمد صار الشتاء والربيع يمر بدون اي مرض موسمي. ولا كحّة ولا سخونة ولا وجع ولا اي شيئ خلاف الامراض المزمنة الملازمة لي، وتلك الامراض ايضا بفضل من الله اولا واخيرا ، ثم بتناول الادوية في اوقاتها قدر المستطاع، وبالفحوصات من قبل الاطباء المختصين الامور تحت السيطرة. اللهم ادم علينا نعمتك، ولا تكلنا الى انفسنا او الى احد غيرك طرفة عين . يا حي يا قيوم ، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير . اصلح لنا شأننا كله . وخلصنا بشفاء منك من العقاقير الكمياوية بماشئت وكيف شئت. لا اله الّا انت .
عادل عبدالحي حمزة
عادة عائدة ولبس عادة يأميرة خالد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. على عشماوي طواالي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا .. هذي اللي يسمونها // بقره تدور اللغيب ، على شان تدر الحليب ...

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