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آمال المعلمي: عرفت باختياري سفيرة خلال فترة الحجر.. وشعرت برهبة لحظة أداء القسم

Time منذ 21 دقيقة
Views 1327
آمال المعلمي: عرفت باختياري سفيرة خلال فترة الحجر.. وشعرت برهبة لحظة أداء القسم

عادل الحربي (صدى):
قالت سفيرة المملكة في النرويج، آمال المعلمي، أنها عرفت باختيارها سفيرة خلال فترة الحجر بسبب كورونا، مؤكدة أنها شعرت برهبة لحظة أدائها القسم أمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وأوضحت المعلمي في حديثها لقناة "إم بي سي"، أنها لا تتذكر كيف وقفت وماذا قالت وكيف انتهت، على الرغم من أن اللقاء أمام الملك كان افتراضياً.

وأضافت أنها عرفت باختيارها سفيرة خلال فترة الحجر بسبب كورونا من قبل أخيها مندوب المملكة في الأمم المتحدة عبد الله المعلمي، مشيرة إلى أنه بعد تخفيف الإجراءات ذهبت لمنزل شقيقها عدنان وصادف وصول أخيهما عبد الله من أمريكا، وأثناء سلامها عليه همس في أذنها وقال لها مبروك اختيارك سفيرة، ولم تتحدث عن الخبر إلا بعد صدور الأمر الملكي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
abdul
كلام جميل. بدأت أأخذ تطعيم الانفلوونزا من بضع سنوات، ولله الحمد صار الشتاء والربيع يمر بدون اي مرض موسمي. ولا كحّة ولا سخونة ولا وجع ولا اي شيئ خلاف الامراض المزمنة الملازمة لي، وتلك الامراض ايضا بفضل من الله اولا واخيرا ، ثم بتناول الادوية في اوقاتها قدر المستطاع، وبالفحوصات من قبل الاطباء المختصين الامور تحت السيطرة. اللهم ادم علينا نعمتك، ولا تكلنا الى انفسنا او الى احد غيرك طرفة عين . يا حي يا قيوم ، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير . اصلح لنا شأننا كله . وخلصنا بشفاء منك من العقاقير الكمياوية بماشئت وكيف شئت. لا اله الّا انت .
عادل عبدالحي حمزة
عادة عائدة ولبس عادة يأميرة خالد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. على عشماوي طواالي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا .. هذي اللي يسمونها // بقره تدور اللغيب ، على شان تدر الحليب ...

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