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"التعاون الإسلامي" تستنكر إساءة الفرنسيين للرسول (ص)

Time منذ ساعة
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"التعاون الإسلامي" تستنكر إساءة الفرنسيين للرسول (ص)

جدة (صدى):
تابعت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي استمرار نشر الرسوم المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم، مستغربة الخطاب السياسي الرسمي الصادر عن بعض المسؤولين الفرنسيين الذي يسيء للعلاقات الفرنسية الإسلامية ويغذي مشاعر الكراهية من أجل مكاسب سياسية حزبية.

وقالت منظمة التعاون الإسلامي إنها ستواصل إدانة السخرية من الرسل عليهم السلام سواء في الإسلام أو المسيحية أو اليهودية.

وتؤكد الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي مجددا أنها تشجب أي أعمال إرهابية تُرتكب باسم الدين.

وكانت قد دانت في وقت سابق الجريمة البشعة التي ارتكبت في حق المواطن الفرنسي صامويل باتي، معتبرة أن ذلك ليس من أجل الإسلام ولا قيمه السمحة، وإنما هو إرهاب ارتكبه فرد أو جماعة يجب أن تتم معاقبتهم وفق الأنظمة، إلا أنها في الوقت ذاته تستنكر أي تبرير لإهانة الرموز الدينية من أي ديانة باسم حرية التعبير؛ وتشجب ربط الإسلام والمسلمين بالإرهاب؛ وتحث على مراجعة السياسات التمييزية التي تستهدف المجتمعات الإسلامية، وتسيء لمشاعر أكثر من مليار ونصف المليار مسلم حول العالم.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
" قام بقتل شخص وقع خلاف بينهما ولم يكتفي بذلك بل قام بسحب جثته في شوارع حي عرين " أكشن ألف يسحب صدام السيارة مو شخص ياعالم العقوبة الرادعه بدون التشهير ماينفع
ابوبدر
كلامها صحيح. ولكن فيه شيء غفلت عنه الاخت الا وهو انك مو لازم تخرب علاقتك معاه علشان الفلوس اذا كان مبلغ بسيط حتى الف ريال.. يمكن لا يستطيع رده لظروفه وطالما هي حطت خيار آخر الا وهو العطيه فاجعلها في نفسك انهاعطيه له ولا تبلغه واذا رجعها لك خير وبركة وان ما رجعها فاستمر بنيتك انها عطيه منك له واجعلها م. افعة بلاء عنك وعن اهلك وابنائك. واستمر بعلاقتك معاه. ولكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة الافضل انك تجعلها مكتوبة كدين بينكم لاجل مسمى.
ابو صابر
الحمد لله على السلامة ، وكل شيء يهون في سبيل الدفاع عن هذا الوطن ومقدساته ومن يقيم عليه ، والله نسأله جل شأنه أن يمن عليه بالشفاء وجعل ما أصابه طهورا له وزيادة في حسناته ، إن الله لا يضيع أجر من أحن عملا .
الداهيه
عموري ماله غير جبيره عند المداوي الشعبي نجوري بن حموسي... مع كم سسويه بمسمار عند الشيخ ملقاط...
ناصر
كل العطور الشرقيه والغربيه فيها كحول الميثانول لان بدون هذا الكحول فان رائحة العطر لاتنتشر حتى لو كان طبيعي والكحول بحد ذاته مع مرور الوقت يزيل اي لون وباالطبع يزيل لون الشيب .

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