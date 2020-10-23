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بالفيديو.. "عموري" يتعرض لإصابة قوية دون أن يلمسه أحد

Time منذ 53 دقيقة
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بالفيديو.. "عموري" يتعرض لإصابة قوية دون أن يلمسه أحد

ماجد محمد (صدى):
تعرّض لاعب نادي الهلال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، عمر عبدالرحمن "عموري"، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي)، اليوم الجمعة.

وسقط "عموري" بشكل مفاجئ في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وأمسك بركبته اليمنى، ثم غادر الملعب محمولًا على السيارة الخاصة بالملعب.

وكان "عموري" قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات من قبل، وعاد إلى الملاعب في الموسم الماضي.

يذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليحصد الجزيرة نقطتين فقط منذ بدء الموسم.

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أحدث التعليقات

faeiz1122
" قام بقتل شخص وقع خلاف بينهما ولم يكتفي بذلك بل قام بسحب جثته في شوارع حي عرين " أكشن ألف يسحب صدام السيارة مو شخص ياعالم العقوبة الرادعه بدون التشهير ماينفع
ابوبدر
كلامها صحيح. ولكن فيه شيء غفلت عنه الاخت الا وهو انك مو لازم تخرب علاقتك معاه علشان الفلوس اذا كان مبلغ بسيط حتى الف ريال.. يمكن لا يستطيع رده لظروفه وطالما هي حطت خيار آخر الا وهو العطيه فاجعلها في نفسك انهاعطيه له ولا تبلغه واذا رجعها لك خير وبركة وان ما رجعها فاستمر بنيتك انها عطيه منك له واجعلها م. افعة بلاء عنك وعن اهلك وابنائك. واستمر بعلاقتك معاه. ولكن بالنسبة للمبالغ الكبيرة الافضل انك تجعلها مكتوبة كدين بينكم لاجل مسمى.
ابو صابر
الحمد لله على السلامة ، وكل شيء يهون في سبيل الدفاع عن هذا الوطن ومقدساته ومن يقيم عليه ، والله نسأله جل شأنه أن يمن عليه بالشفاء وجعل ما أصابه طهورا له وزيادة في حسناته ، إن الله لا يضيع أجر من أحن عملا .
الداهيه
عموري ماله غير جبيره عند المداوي الشعبي نجوري بن حموسي... مع كم سسويه بمسمار عند الشيخ ملقاط...
ناصر
كل العطور الشرقيه والغربيه فيها كحول الميثانول لان بدون هذا الكحول فان رائحة العطر لاتنتشر حتى لو كان طبيعي والكحول بحد ذاته مع مرور الوقت يزيل اي لون وباالطبع يزيل لون الشيب .

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