بالفيديو.. "عموري" يتعرض لإصابة قوية دون أن يلمسه أحد

ماجد محمد (صدى):
تعرّض لاعب نادي الهلال السابق والجزيرة الإماراتي الحالي، عمر عبدالرحمن "عموري"، إلى إصابة قوية خلال مباراة فريقه أمام الظفرة في الدوري الإماراتي (دوري الخليج العربي)، اليوم الجمعة.
وسقط "عموري" بشكل مفاجئ في الدقيقة 26 من الشوط الأول، وأمسك بركبته اليمنى، ثم غادر الملعب محمولًا على السيارة الخاصة بالملعب.
وكان "عموري" قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي ثلاث مرات من قبل، وعاد إلى الملاعب في الموسم الماضي.
يذكر أن اللقاء كان قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، ليحصد الجزيرة نقطتين فقط منذ بدء الموسم.