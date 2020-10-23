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«المولد» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

Time منذ 54 دقيقة
Views 1732
«المولد» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

نواف السالم (صدى):
استبعد النادي الاهلي اللاعب سعيد المولد من قائمة الفريق في الموسم الرياضي الجديد.

وقالت مصادر إن تم تسجيل يزيد البكر بديلا للاعب سعيد المولد الذي لن يكون في صفوف الفريق.

وكان طارق كيال، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي أعلن مؤخرًا عن قرب انتهاء مشوار سعيد المولد مع ”الراقي“، بطلب من اللاعب.

وقال كيال في تصريحات، إن المولد أخبر الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للفريق، أنه يشعر بإحباط وانخفاض الروح المعنوية ويريد الخروج من الفريق، ولذلك المدرب قال: على اللاعب أن يترك الفريق لتأثيره السلبي على اللاعبين، والأمور حاليا مع إدارة النادي.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
abdul
كلام جميل. بدأت أأخذ تطعيم الانفلوونزا من بضع سنوات، ولله الحمد صار الشتاء والربيع يمر بدون اي مرض موسمي. ولا كحّة ولا سخونة ولا وجع ولا اي شيئ خلاف الامراض المزمنة الملازمة لي، وتلك الامراض ايضا بفضل من الله اولا واخيرا ، ثم بتناول الادوية في اوقاتها قدر المستطاع، وبالفحوصات من قبل الاطباء المختصين الامور تحت السيطرة. اللهم ادم علينا نعمتك، ولا تكلنا الى انفسنا او الى احد غيرك طرفة عين . يا حي يا قيوم ، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير . اصلح لنا شأننا كله . وخلصنا بشفاء منك من العقاقير الكمياوية بماشئت وكيف شئت. لا اله الّا انت .
عادل عبدالحي حمزة
عادة عائدة ولبس عادة يأميرة خالد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. على عشماوي طواالي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا .. هذي اللي يسمونها // بقره تدور اللغيب ، على شان تدر الحليب ...

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