«المولد» خارج حسابات الأهلي في الموسم الجديد

نواف السالم (صدى):
استبعد النادي الاهلي اللاعب سعيد المولد من قائمة الفريق في الموسم الرياضي الجديد.
وقالت مصادر إن تم تسجيل يزيد البكر بديلا للاعب سعيد المولد الذي لن يكون في صفوف الفريق.
وكان طارق كيال، المشرف العام على كرة القدم بالنادي الأهلي أعلن مؤخرًا عن قرب انتهاء مشوار سعيد المولد مع ”الراقي“، بطلب من اللاعب.
وقال كيال في تصريحات، إن المولد أخبر الصربي فلادان ميلوفيتش، المدير الفني للفريق، أنه يشعر بإحباط وانخفاض الروح المعنوية ويريد الخروج من الفريق، ولذلك المدرب قال: على اللاعب أن يترك الفريق لتأثيره السلبي على اللاعبين، والأمور حاليا مع إدارة النادي.