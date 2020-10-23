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الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان

Time منذ ساعة
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الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر قريبة من نادي الشباب، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع الدولي عبدالله الحمدان لتجديد عقده مع الفريق.

وكشفت المصادر، أن العقد سيتم تجديدة لمدة أربع سنوات مقبلة، فيما تحفظت إدارة النادي على الكشف عن المقابل المالي.

وذكرت تقارير في وقت سابق، عن نية إدارة الهلال في عقد صفقة تبادلية مع نظيرتها في الشباب، تقضي بإعادة لاعب الوسط هتان باهبري إلى صفوف الشباب مقابل انتقال عبدالله الحمدان إلى الزعيم.

يذكر أن الشباب كان قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صفقة الأرجنتيني إيفر بانيجا والمدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي، ونجم الوحدة فواز الصقور.

وفي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز الشباب على أبها بهدف نظيف في الجولة الأولى.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
abdul
كلام جميل. بدأت أأخذ تطعيم الانفلوونزا من بضع سنوات، ولله الحمد صار الشتاء والربيع يمر بدون اي مرض موسمي. ولا كحّة ولا سخونة ولا وجع ولا اي شيئ خلاف الامراض المزمنة الملازمة لي، وتلك الامراض ايضا بفضل من الله اولا واخيرا ، ثم بتناول الادوية في اوقاتها قدر المستطاع، وبالفحوصات من قبل الاطباء المختصين الامور تحت السيطرة. اللهم ادم علينا نعمتك، ولا تكلنا الى انفسنا او الى احد غيرك طرفة عين . يا حي يا قيوم ، برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير . اصلح لنا شأننا كله . وخلصنا بشفاء منك من العقاقير الكمياوية بماشئت وكيف شئت. لا اله الّا انت .
عادل عبدالحي حمزة
عادة عائدة ولبس عادة يأميرة خالد
ابو محمد 😎 ✍️
لا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظيم .. .. على عشماوي طواالي ,,
ابو محمد 😎 ✍️
ايواا .. هذي اللي يسمونها // بقره تدور اللغيب ، على شان تدر الحليب ...

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