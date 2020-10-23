الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان

ماجد محمد (صدى):
أكدت مصادر قريبة من نادي الشباب، أن إدارة النادي توصلت إلى اتفاق مع الدولي عبدالله الحمدان لتجديد عقده مع الفريق.
وكشفت المصادر، أن العقد سيتم تجديدة لمدة أربع سنوات مقبلة، فيما تحفظت إدارة النادي على الكشف عن المقابل المالي.
وذكرت تقارير في وقت سابق، عن نية إدارة الهلال في عقد صفقة تبادلية مع نظيرتها في الشباب، تقضي بإعادة لاعب الوسط هتان باهبري إلى صفوف الشباب مقابل انتقال عبدالله الحمدان إلى الزعيم.
يذكر أن الشباب كان قد ضم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، صفقة الأرجنتيني إيفر بانيجا والمدافع التشيلي إيغور ليشنوفسكي، ونجم الوحدة فواز الصقور.
وفي منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فاز الشباب على أبها بهدف نظيف في الجولة الأولى.