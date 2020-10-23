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بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة

Time منذ 43 دقيقة
Views 1575
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة

الرياض (صدى):
وثّق مقطع فيديو، لحظة اعتراض وتدمير طائرتين بدون طيار مفخختين أطلقتهما الميليشيا الحوثية الإيرانيه باتجاه المملكة اليوم الجمعة؛ لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين في المناطق الجنوبية من المملكة.

وصرَّح المُتحدث الرسمي باسم قوات التحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" العقيد الركن تركي المالكي، بأن قوات التحالف المشتركة تمكنت اليوم (الجمعة)، من اعتراض وتدمير طائرتين مفخختين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة.

ميدانياً، قُتل وأصيب مسلحون من مليشيا الحوثي الإيرانية في قصف مدفعي شنه الجيش اليمني في منطقة مران بمحافظة صعدة، معقل المتمردين المدعومين من إيران.

كما أعلنت قوات الجيش اليمني، عن إسقاط طائرة استطلاع تابعة للميليشيات الحوثية، في مديرية خب والشعف بمحافظة الجوف، شمالي شرق البلاد.

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أحدث التعليقات

ابو وليد
قالها التويجري اكذب الاعلام اصفره ابو خرقه
مواليد خلوه يروح يلعب في بيرميدز او غزل المحله بحكم انه مصري وفقه الله
الحمدلله على السلامه حفظ الله الوطن ورجل امن الوطن
لاتدورون عن البلطان خير مصاص الفصم
الحمدلله على سلامتها الله يحفظ بنات المسلمين من كل شر

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