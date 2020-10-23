الأعداد السابقة للصحيفة

بريطاني عاش 20 عاما في الرياض يؤكد: المملكة بلد الحرية

Time منذ ساعة
Views 2022
بريطاني عاش 20 عاما في الرياض يؤكد: المملكة بلد الحرية

علي القحطاني (صدى):
روى مقيم بريطاني تجربته في الإقامة بالرياض طوال عشرين عاما ، مؤكدا أن المملكة بلد الأمن والأمان والحرية.

وقال البريطاني عبدالرحمن عافية: "قضيت حوالي 190 ألف ساعة في المملكة أي أكثر من 20 عاما من حياتي ، لم يسبق أن كنت ضحية لاي جريمة ولم اتعرض لاي إهانة أو اعتداء أو سرقة

وتابع: " زوجتي وأطفالي عندما يخرجون من المنزل لم أشعر بأي قلق، ولم يتعرضوا لاي مضايقات أو اعتداء "..

وأضاف أن المملكة شهدت تطورات كثيرة في جميع المجالات ، مشيرا إلي أن أصدقائه في بريطانيا يثنون دائما على الإنجازات التي شهدتها المملكة علي مدار السنوات.

وعن جانب الأمن والأمان أكد المقيم البريطاني:" أجد هذا الأمر فريد من نوعه ، مع كامل حبي وتقديري لوطني الا أنني لم أجد ذلك القدر من الأمان الا في المملكة"، مضيفا أن والديه زاروا المملكة منذ عامين واثنوا عليها كثيرا لما وجوده من راحة وامان وتطور دائم.

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
قالها التويجري اكذب الاعلام اصفره ابو خرقه
مواليد خلوه يروح يلعب في بيرميدز او غزل المحله بحكم انه مصري وفقه الله
الحمدلله على السلامه حفظ الله الوطن ورجل امن الوطن
لاتدورون عن البلطان خير مصاص الفصم
الحمدلله على سلامتها الله يحفظ بنات المسلمين من كل شر

أخر الأخبار

الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان
الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان
Time منذ 3 دقائق Views 1137
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 9 دقائق Views 1162
ابتزاز شاب بوضعيات إباحية
ابتزاز شاب بوضعيات إباحية
Time منذ 13 دقيقة Views 264
شاهد.. إخماد حريق اندلع بمنزل شعبي في العاصمة المقدسة
شاهد.. إخماد حريق اندلع بمنزل شعبي في العاصمة المقدسة
Time منذ 18 دقيقة Views 1251
شاهد.. علاج الأطباء المكافحين لكورونا بالحمير
شاهد.. علاج الأطباء المكافحين لكورونا بالحمير
Time منذ 27 دقيقة Views 272
هيونداي تستعد لتقديم جينيسيس في ثوبها الجديد
هيونداي تستعد لتقديم جينيسيس في ثوبها الجديد
Time منذ 35 دقيقة Views 1228
زوجة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "خنقته بعد ممارسة الرذيلة مع عشيقها"
زوجة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "خنقته بعد ممارسة الرذيلة مع عشيقها"
Time منذ 40 دقيقة Views 538
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1565
خلي التصوير ينفعك
خلي التصوير ينفعك
Time منذ 47 دقيقة Views 316
خربوا الزفة على العرسان
خربوا الزفة على العرسان
Time منذ 47 دقيقة Views 287