الأعداد السابقة للصحيفة

مواطنة تتفاجئ باحتراق سيارتها بعد 48 ساعة من شرائها (فيديو)

Time منذ ساعة
Views 2245
Comment 4
مواطنة تتفاجئ باحتراق سيارتها بعد 48 ساعة من شرائها (فيديو)

علي القحطاني (صدى):
تفاجئت مواطنة، تدعى سجى الفراج، باشتعال سيارتها أثناء قيادتها لها، وذلك بعد 48 ساعة من شرائها من التوكيل.

وذكرت المواطنة أنها كانت سعيدة بسيارتها التي كانت من نوع GLC200 وموديل العام الحالي، إلا أن هذه السعادة لم تدم طويلا.

وأضافت أنه عندما قادت سيارتها بصحبة صديقتها تفاجئت باندلاع النيران بها، وتمكنوا من إيقاف السيارة، والنجاة بحياتهم.

ونشرت المواطنة فيديو لشكل سيارتها قبل الحادث، كما وثقت عدة صور لسيارتها بعد احتراقها، مطالبة شركة مرسيدس ووزارة التجارة ، بالنظر في الحادث الذى دمر سيارتها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Time واتساب

أحدث التعليقات

ابو وليد
قالها التويجري اكذب الاعلام اصفره ابو خرقه
مواليد خلوه يروح يلعب في بيرميدز او غزل المحله بحكم انه مصري وفقه الله
الحمدلله على السلامه حفظ الله الوطن ورجل امن الوطن
لاتدورون عن البلطان خير مصاص الفصم
الحمدلله على سلامتها الله يحفظ بنات المسلمين من كل شر

أخر الأخبار

الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان
الشباب يتوصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالله الحمدان
Time منذ 3 دقائق Views 1131
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
حالة الطقس المتوقعة غدًا السبت على المملكة
Time منذ 9 دقائق Views 1162
ابتزاز شاب بوضعيات إباحية
ابتزاز شاب بوضعيات إباحية
Time منذ 13 دقيقة Views 260
شاهد.. إخماد حريق اندلع بمنزل شعبي في العاصمة المقدسة
شاهد.. إخماد حريق اندلع بمنزل شعبي في العاصمة المقدسة
Time منذ 18 دقيقة Views 1251
شاهد.. علاج الأطباء المكافحين لكورونا بالحمير
شاهد.. علاج الأطباء المكافحين لكورونا بالحمير
Time منذ 27 دقيقة Views 272
هيونداي تستعد لتقديم جينيسيس في ثوبها الجديد
هيونداي تستعد لتقديم جينيسيس في ثوبها الجديد
Time منذ 35 دقيقة Views 1228
زوجة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "خنقته بعد ممارسة الرذيلة مع عشيقها"
زوجة تقتل زوجها بعد 10 أيام من الزفاف: "خنقته بعد ممارسة الرذيلة مع عشيقها"
Time منذ 39 دقيقة Views 538
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة
بالفيديو.. لحظة اعتراض وتدمير طائرتين حوثيتين أُطلقتا باتجاه المملكة
Time منذ 42 دقيقة Views 1565
خلي التصوير ينفعك
خلي التصوير ينفعك
Time منذ 47 دقيقة Views 316
خربوا الزفة على العرسان
خربوا الزفة على العرسان
Time منذ 47 دقيقة Views 287