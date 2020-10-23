زيدان: راموس جاهز للكلاسيكو .. وميسي: أفتقد رونالدو

وكالات (صدى):
كشف المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، الفرنسي زين الدين زيدان، عن جاهزية المدافع سيرجيو راموس للمشاركة أمام برشلونة في كلاسيكو الأرض.
وقال "زيدان"، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء: "سيرجيو هو قائدنا، لكننا لن نجازف بذلك. لقد تعافى وسيكون معنا في المباراة"، مشيرًا إلى أن "راموس على وشك أن يكون جاهزا بنسبة 100% وهو كذلك بالفعل".
وعن الخسارة في آخر مباراتين، قال: "لقد لاحظت دعم الجميع. جعلني اللاعبون أفوز بأشياء كثيرة، وسأظل دائمًا حتى الموت مع لاعبي فريقي لأنهم يقاتلون".
وأردف: "ألاحظ دعم الجميع وعلينا أن نتحسن، عندما تسوء الأمور يبدو أن لديهم شخصية وجودة، ويجب أن نظهر ذلك غدا".
وبشأن التقارير الخاصة بالرحيل، أوضح: "هذا ما يقال، لن أنكره.. قيل الأمر نفسه العام الماضي وفي الفترة الأولى نفس الشيء، ما عليّ فعله هو أن أؤدي عملي، والأمور الأخرى لا تهمني".
من جانبه، قال الأرجنتيني ليونيل ميسي: "أثناء تواجد رونالدو مع ريال مدريد، كانت المباريات ضدهم مميزة"، متابعًا: "مواجهات الكلاسيكو دائمًا خاصة، لكن في وجود رونالدو على أرض الملعب، اكتسبت أهمية خاصة".
ويستضيف برشلونة غدًا السبت، ريال مدريد في تمام الساعة الرابعة عصرًا على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني.