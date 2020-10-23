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بالصور .. مصر ترفض الإنتهازية وتنقذ مركب يرفع علم تركي في عمق البحر المتوسط

Time منذ 22 دقيقة
Views 1375
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بالصور .. مصر ترفض الإنتهازية وتنقذ مركب يرفع علم تركي في عمق البحر المتوسط

القاهرة (صدى):
تمكنت القوات البحرية المصرية اليوم الجمعة من إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركي بعد أن تعرضت للغرق في عمق البحر الأبيض المتوسط .

ورفضت وزارة الدفاع المصرية المساومة أو الإنتهازية على طريقة "أردوغان" وتم صدور الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية " الظافر " فور ورد الإستغاثة إذ كان المركب التركي على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني .

وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أنه تم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالي 57 شخص " 48 رجل ، و6 سيدات ، و3 أطفال " من جنسيات مختلفة " 31 عراقي ، و23 إيراني ، 2 تركي ، 1 مصري " ، وتم تقديم الخدمات العلاجية على أن تقوم السلطات المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
كفو يارجال مصر ، يارجال العز والفزعه .. .. هذا الحق والواجب الإسلامي ، الذي لا يعرفه علوج ايران وتركياا ،،،
ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو وليد
كثر الخرق يا ابو خرقه

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