بالصور .. مصر ترفض الإنتهازية وتنقذ مركب يرفع علم تركي في عمق البحر المتوسط

القاهرة (صدى):
تمكنت القوات البحرية المصرية اليوم الجمعة من إنقاذ أحد المراكب التي ترفع العلم التركي بعد أن تعرضت للغرق في عمق البحر الأبيض المتوسط .
ورفضت وزارة الدفاع المصرية المساومة أو الإنتهازية على طريقة "أردوغان" وتم صدور الأوامر بدفع الفرقاطة المصرية " الظافر " فور ورد الإستغاثة إذ كان المركب التركي على بعد 270 كم شمال مدينة سيدي براني .
وأكد المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية أنه تم نقل جميع الركاب على متن الفرقاطة المصرية بإجمالي 57 شخص " 48 رجل ، و6 سيدات ، و3 أطفال " من جنسيات مختلفة " 31 عراقي ، و23 إيراني ، 2 تركي ، 1 مصري " ، وتم تقديم الخدمات العلاجية على أن تقوم السلطات المختصة بإتخاذ الإجراءات القانونية .