النصر يُقيل "فيتوريا" خلال ساعات

ماجد محمد (صدى):
على خلفية الهزائم المتتالية لنادي النصر بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، والهجوم الشديد عليه، طالب النصراويين بإقالته عاجلًا ليس آجلاً.
من جانبه، أكد الإعلامي الرياضي عبدالعزيز المريسل في تصريحات تليفزيونية، أنه سيتم إقالة "فيتوريا" اليوم الجمعة أو صباح غد السبت، مشيرًا إلى أنه لن يكون مدربًا للنصر أمام الأهلي بنسبة 95%.
وخسر النصر أمس الخميس أمام التعاون بهدف دون رد، كما خسر خلال الجولة الأولى من الدوري أمام الفتح بهدفين مقابل هدف، ليفشل النصر في حصد أي نقاط في أول جولتين من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وطالبت النصراويون، بإقالة "فيتوريا"، مُحملين إياه المسؤولية الكاملة، ومؤكدين أنه بلا هوية وبلا تكتيك.
وسيواجه النصر، الأهلي يوم الثلاثاء المقبل في إطار منافسات كأس خادم الحرمين الشريفين.
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