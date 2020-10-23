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شرطة الرياض تطيح بـ 4 متورطين في جرائم سطو ونشل تحديد تهديد السلاح

Time منذ 58 دقيقة
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شرطة الرياض تطيح بـ 4 متورطين في جرائم سطو ونشل تحديد تهديد السلاح

الرياض (صدى):
أعلنت شرطة منطقة الرياض، عن القبض على أربعة أشخاص تورطوا بارتكاب جرائم سطو على المتاجر تحت تهديد السلاح ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وصَرّح مساعد المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضل الله ـ من القبض على أربعة مواطِنين ـ تتراوح أعمارهم بين العقدين الثاني والثالث ـ، تورطوا بارتكاب عددٍ من الجرائم تمثلت بالسطو على المتاجر والاعتداء على العاملين بها وسلب مبالغ مالية تحت التهديد بالأسلحة النارية والبيضاء ونشل الحقائب النسائية باستخدام الدراجات النارية.

وأكد أنه " بمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقهم أقرّوا بارتكاب عدة جرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، وقد جرى إيقافهم واتخذت بحقهم كافة الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة".

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو وليد
كثر الخرق يا ابو خرقه
ابو وليد
مرابط ماشي على طريقه حمدوك حقهم هددهم بالرحيل على طول يرفعون عقدك للضعف وهذا اللي بيسويه باقي اجانب فريق ابو خرقه والا تراكم في الدرجه الاولى

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