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بالفيديو .. " الحلافي" يتلو القرآن الكريم مبتسماً برفقة أمرابط وحمدالله داخل مركبته

Time منذ ساعة
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بالفيديو .. " الحلافي" يتلو القرآن الكريم مبتسماً برفقة أمرابط وحمدالله داخل مركبته

طلال الغامدي (صدى):
بدد الظهور المفاجئ للمغربي نور الدين أمرابط نجم النصر برفقةعبد الرحمن الحلافي المشرف على الكرة ، الشائعات المنتشرة حول وجود خلاف بينهما ومحاولة الأخير إبعاد النجم المغربي عن " العالمي " .

وظهر "أمرابط " في مقطع فيديو مع " حمد الله " داخل مركبة الحلافي ، وكان الأخير يقرأ آيات من سورة "الملك " ويردد معه " أمرابط " مبتسماً .

ومن الواضح أن الهدف من التصوير إرسال صورة للجمهور النصراوي تؤكد عدم وجود خلاف بين الإدارة واللاعبين كما يُشاع على مواقع التواصل الإجتماعي .

وكانت أنباء قد ترددت حول محاولة إدارة النصر إبعاد " أمرابط " على غير الحقيقة حيث أكد النج المغربي استمراره مع " العالمي " .

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو وليد
كثر الخرق يا ابو خرقه
ابو وليد
مرابط ماشي على طريقه حمدوك حقهم هددهم بالرحيل على طول يرفعون عقدك للضعف وهذا اللي بيسويه باقي اجانب فريق ابو خرقه والا تراكم في الدرجه الاولى

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