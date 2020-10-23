بالفيديو .. " الحلافي" يتلو القرآن الكريم مبتسماً برفقة أمرابط وحمدالله داخل مركبته

طلال الغامدي (صدى):
بدد الظهور المفاجئ للمغربي نور الدين أمرابط نجم النصر برفقةعبد الرحمن الحلافي المشرف على الكرة ، الشائعات المنتشرة حول وجود خلاف بينهما ومحاولة الأخير إبعاد النجم المغربي عن " العالمي " .
وظهر "أمرابط " في مقطع فيديو مع " حمد الله " داخل مركبة الحلافي ، وكان الأخير يقرأ آيات من سورة "الملك " ويردد معه " أمرابط " مبتسماً .
ومن الواضح أن الهدف من التصوير إرسال صورة للجمهور النصراوي تؤكد عدم وجود خلاف بين الإدارة واللاعبين كما يُشاع على مواقع التواصل الإجتماعي .
وكانت أنباء قد ترددت حول محاولة إدارة النصر إبعاد " أمرابط " على غير الحقيقة حيث أكد النج المغربي استمراره مع " العالمي " .