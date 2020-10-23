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"العيسى" يكشف حيل يلجأ إليها الأزواج للخداع في زواج المسيار "فيديو"

Time منذ ساعة
Views 1877
"العيسى" يكشف حيل يلجأ إليها الأزواج للخداع في زواج المسيار "فيديو"

علي القحطاني (صدى):
كشف الأمين العام لرابطة العالم ورئيس هيئة علماء المسلمين الدكتور محمد العيسى حيل يلجأ إليها الأزواج للخداع في زواج المسيار .

وقال العيسى في برنامج افاق المذاع علي Mbc : "زواج المسيار منه ماهو زواج سليم ولا ملاحظة عليه، ويكون زواج شرعي متكامل ويلجأ إليه الزوج والزوجة نظرا لظروفهما ويكون برضا تام بينهما باحترام عقد الزواج" .

وأضاف العيسى:" يوجد حالات قائمة علي التخفي ، فمن المعلوم شرعا أن يشترط في الزواج الاعلان فالزواج الذي يخفى ينتج عنه مشاكل كبيرة"

وتابع قائلا أن السيدة تلجأ لزواج المسيار رغبة في الستر والذرية، إنما بعض الرجال يتزوجون بهذه الطريقة للمتعة فقط، ويأخذ الزوج عليها العهود في إخفاء الزواج ويعددها بالطلاق إذا افشت سر هذا النكاح ، فيقوم بالتهرب بعد الإنجاب.

وأشار العيسى إلى أن بعض الأزواج يمون لديه 4 زوجات فيتزوج بأخرى قبل أن تكمل الزوجة المطلقة عدتها ، وبعض الزوجات أيضا يتزوجون قبل إكمال عدتهن ، مؤكدا أن هذا الأمر من الكبائر

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو وليد
كثر الخرق يا ابو خرقه
ابو وليد
مرابط ماشي على طريقه حمدوك حقهم هددهم بالرحيل على طول يرفعون عقدك للضعف وهذا اللي بيسويه باقي اجانب فريق ابو خرقه والا تراكم في الدرجه الاولى

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