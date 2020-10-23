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بالفيديو .. سبب تسمية مسجد الجن بمكة المكرمة بهذا الاسم

Time منذ ساعة
Views 1744
بالفيديو .. سبب تسمية مسجد الجن بمكة المكرمة بهذا الاسم

مكة المكرمة (صدى):
كشف مدير مركز تاريخ مكة المكرمة، فواز بن على، عن سبب تسمية مسجد الجن بمكة المكرمة بهذا الاسم، وكذلك تسميته بمسجد الحرس.

وأوضح أن كتب التاريخ أرجعت سبب تسميته بمسجد الجن، إلى أن الصحابة في يوم من الأيام ظلوا يبحثون لفترة طويلة عن النبي صلى الله عليه وسلم، مضيفا أنهم وجدوه بالقرب من مكان المسجد، وعندما سألوا النبي عن سبب اختفائه قال إنه كان مع الجن لتعريفهم بأمور الدين، لذلك سمي المسجد بمسجد الجن.

ونوه بأن المسجد شهد في عهد الدولة الأموية اجتماع فرق الحرس أمامه، ليتم توزيعهم بعد ذلك على نواحي مختلفة في مكة لذلك سمي بمسجد الحرس.

 

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
خير ان شاء الله ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو محمد 😎 ✍️
الحمد لله على السلامه ..
ابو وليد
كثر الخرق يا ابو خرقه
ابو وليد
مرابط ماشي على طريقه حمدوك حقهم هددهم بالرحيل على طول يرفعون عقدك للضعف وهذا اللي بيسويه باقي اجانب فريق ابو خرقه والا تراكم في الدرجه الاولى

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