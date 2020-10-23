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الإطاحة بقائد مركبة بحوزته سلاح وحشيش بعد مطاردة في أبها

Time منذ 49 دقيقة
Views 1607
الإطاحة بقائد مركبة بحوزته سلاح وحشيش بعد مطاردة في أبها

أبها (صدى):
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد محمد الدباش، بأن دوريات الأمن لاحظت قائد مركبة يحمل سلاحاً بأحد أحياء مدينة أبها.

وعند طلب توقفه لاذ بالفرار مما اضطر دوريات الأمن لمتابعته، وتسبب أثناءها في الاصطدام عمداً بعدد من المركبات، وقد تم إيقاف المركبة والقبض على قائدها (وهو مواطن في العقد الثالث من العمر) وبرفقه مواطنان وامرأتان.

وبتفتيش المركبة ضبط بداخلها سلاح من نوع مسدس غير مرخص وقطعة حشيش مخدر، وجرى إيقافهم جميعاً واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم لإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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أحدث التعليقات

هليل لاينام ولا يقيل
غلط المفروض زي أمريكا يقتل في وقته
خالد
كذب المنجمون ولو صدقوا
ابن حزم
احسنتم قواكم الله
ابن حزم
سبحان الله
خالد
يازين اللبنه التركيه طعم ولا احلى

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