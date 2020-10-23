"الزكاه والدخل " : حساب المكلف بالأسلوب التقديري في 7 حالات

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة الحالات التي يتم فيها محاسبة المكلف بالأسلوب التقديري ، وهي كالتالي :
1- إذا كانت الدفاتر التجارية غير دقيقة ولم تتمكن الهيئة من الوصول لبيانات سليمة حول النشاط .
2- إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال المدة النظامية .
3- إذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية ومنها القوائم المالية والدفاتر التجارية في المدة النظامية .
4- إذا لم تتوافق بيانات الدفاتر مع واقع النشاط .
5- إذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر بالنماذج النظامية .
6- إذا تبين للهيئة عدم صحة المعلومات .
7- إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات بالدفاتر التجارية بالمستندات التي تطلبها الهيئة .