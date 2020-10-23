الأعداد السابقة للصحيفة

"الزكاه والدخل " : حساب المكلف بالأسلوب التقديري في 7 حالات

Time منذ 35 دقيقة
Views 1200
"الزكاه والدخل " : حساب المكلف بالأسلوب التقديري في 7 حالات

الرياض (صدى):
كشفت الهيئة العامة للزكاه والدخل اليوم الجمعة الحالات التي يتم فيها محاسبة المكلف بالأسلوب التقديري ، وهي كالتالي :

1- إذا كانت الدفاتر التجارية غير دقيقة ولم تتمكن الهيئة من الوصول لبيانات سليمة حول النشاط .

2- إذا لم يلتزم المكلف بتقديم الإقرار خلال المدة النظامية .

3- إذا لم يقدم المكلف المستندات المطلوبة باللغة العربية ومنها القوائم المالية والدفاتر التجارية في المدة النظامية .

4- إذا لم تتوافق بيانات الدفاتر مع واقع النشاط .

5- إذا لم يلتزم المكلف في الدفاتر بالنماذج النظامية .

6- إذا تبين للهيئة عدم صحة المعلومات .

7- إذا لم يتمكن المكلف من إثبات صحة المعلومات بالدفاتر التجارية بالمستندات التي تطلبها الهيئة .

Time واتساب

أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي انا على الحلوين قاعد يتبرد
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الحمد لله والشكر والثناء
زاير
الرئيس المخلوع ترامبو يحمل جميع اخطاءه و فشله علي الاخرين وكانه ليس له سلطة اتخاذ القرار.
زاير
اغلب مراكز الرعاية ملوته بالفاروس المختلفه و الامراض المعدية من نظافتها و جودة خدماتها .
عبدالله
الاحباش مستقصدين الجنوب بشكل عام لتفقي المنطقه..وسلخها من اي انتاج...

أخر الأخبار

بالفيديو.. مواطن يشبه نجم أتلتيكو مدريد "لويس سواريز"
بالفيديو.. مواطن يشبه نجم أتلتيكو مدريد "لويس سواريز"
Time منذ 20 دقيقة Views 1114
«النمر» يحذر من تناول أقراص منتشرة لحرق الدهون
«النمر» يحذر من تناول أقراص منتشرة لحرق الدهون
Time منذ 24 دقيقة Views 1211
124 ألف ريال تعويض وغرامة على شركة بعد نشرها صورة شخص دون إذنه
124 ألف ريال تعويض وغرامة على شركة بعد نشرها صورة شخص دون إذنه
Time منذ 30 دقيقة Views 1298
"الزكاه والدخل " : حساب المكلف بالأسلوب التقديري في 7 حالات
"الزكاه والدخل " : حساب المكلف بالأسلوب التقديري في 7 حالات
Time منذ 35 دقيقة Views 1200
بالفيديو.. استمرار استقبال الزوار والمصلين في المسجد الحرام بإجراءات احترزية
بالفيديو.. استمرار استقبال الزوار والمصلين في المسجد الحرام بإجراءات احترزية
Time منذ 44 دقيقة Views 1449
«الربيعة» يدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مركز صحي
«الربيعة» يدعو المواطنين والمقيمين للتوجه لأقرب مركز صحي
Time منذ 54 دقيقة Views 2423
وظائف شاغرة بمشروع نيوم
وظائف شاغرة بمشروع نيوم
Time منذ ساعة Views 1566
فيديو يوثق لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في أبها
فيديو يوثق لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في أبها
Time منذ ساعة Views 3028
بالفيديو.. العثور على طفل حي داخل ثلاجة الموتى
بالفيديو.. العثور على طفل حي داخل ثلاجة الموتى
Time منذ ساعة Views 411
"أمرابط " يكشف حقيقة أزمته مع " الحلافي " والتخطيط لإبعاده عن النصر
"أمرابط " يكشف حقيقة أزمته مع " الحلافي " والتخطيط لإبعاده عن النصر
Time منذ ساعة Views 2896