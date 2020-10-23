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بالفيديو.. استمرار استقبال الزوار والمصلين في المسجد الحرام بإجراءات احترزية

Time منذ 44 دقيقة
Views 1449
بالفيديو.. استمرار استقبال الزوار والمصلين في المسجد الحرام بإجراءات احترزية

مكة المكرمة (صدى):
توافد المصلين إلى المسجد الحرام لأداء صلاة الجمعة ، وسط حزمة من الإجراءات الوقائية؛ للحفاظ على سلامتهم منذ دخولهم المسجد .

وأوضح جمعان العسيري وكيل مساعد العلاقات والشؤون الإعلامية بوكالة الرئاسة العام لشؤون الحرمين في تصريحات له : أن وكالة الرئاسة أنتهت من جميع تجهيزاتها أمس بعد صلاة العشاء من تعقيم المسجد وتجهيزه ووضع عبوات ماء زمزم استعدادا لاستقبال المصلين اليوم الجمعة بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي والحج والعمرة، مشيرا إلى أنه تم تجهيز وترتيب لدخول المصلين في تمام العاشرة والنصف حيث امتلء المسجد بالطاقة التشغيلية وهي نسبة ٤٠%، .

وتابع العسيري أن عملية الدخول المصلين تمت بشكل انسيابي ، لافتا إلى أن عملية إجلاء الضيوف تبدأ من ساحات المسجد ثم السطح ثم من داخل المسجد النبوي بالتدرج بحيث لايكون هناك أي كثافة أو ازدحام في المداخل والمخارج .

وأضاف أن المصلين لن يتمكنوا من دخول الروضة الشريفة لأداء صلاة الجمعة نظرا لرفع درجات الإجراءات الاحترازية ، واقتصر الأمر علي العاملون بالمسجد النبوي فقط لاستكمال أعمال التعقيم .

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زاير
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