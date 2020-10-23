وظائف شاغرة بمشروع نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت إدارة مشروع مدينة نيوم باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وفقاً للتفاصيل التالية :
1- أخصائي تقييم بيئي : بكالوريوس " العلوم البيئية ، الإدارة البيئية ، الهندسة البيئية ، التخطيط البيئي " ، والأفضلية للماجيستير .
2- منسق الفواتير القانونية والمشاريع : بكالوريوس أو ماجيستير " إدارة الأعمال ، المالية " ، أو مجال ذا صلة .
3- مدير أول الصحة والسلامة : بكالوريوس في إدارة العمال أو مجال ذا صلة .
وأكدت إدارة المشروع أن التقديم من تاريخ 22 / اكتوبر / الجاري وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .