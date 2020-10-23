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وظائف شاغرة بمشروع نيوم

Time منذ ساعة
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وظائف شاغرة بمشروع نيوم

فاطمة المالكي (صدى):
فتحت إدارة مشروع مدينة نيوم باب التقديم على وظائف هندسية وإدارية شاغرة للمواطنين والوافدين من حملة البكالوريوس والماجيستير ، وفقاً للتفاصيل التالية :

1- أخصائي تقييم بيئي : بكالوريوس " العلوم البيئية ، الإدارة البيئية ، الهندسة البيئية ، التخطيط البيئي " ، والأفضلية للماجيستير .

2- منسق الفواتير القانونية والمشاريع : بكالوريوس أو ماجيستير " إدارة الأعمال ، المالية " ، أو مجال ذا صلة .

3- مدير أول الصحة والسلامة : بكالوريوس في إدارة العمال أو مجال ذا صلة .

وأكدت إدارة المشروع أن التقديم من تاريخ 22 / اكتوبر / الجاري وحتى الإكتفاء بالعدد المطلوب ، وذلك عبر الرابط التالي من هنــــــــــــــا .

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أحدث التعليقات

🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
ياقلبي انا على الحلوين قاعد يتبرد
زاير
الرئيس المخلوع ترامبو يحمل جميع اخطاءه و فشله علي الاخرين وكانه ليس له سلطة اتخاذ القرار.
زاير
اغلب مراكز الرعاية ملوته بالفاروس المختلفه و الامراض المعدية من نظافتها و جودة خدماتها .
عبدالله
الاحباش مستقصدين الجنوب بشكل عام لتفقي المنطقه..وسلخها من اي انتاج...
ابو عمار
العشيق اهم من الولد عندها والمفروض ان الولد يراعي ضروفهم

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