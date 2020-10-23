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"أمرابط " يكشف حقيقة أزمته مع " الحلافي " والتخطيط لإبعاده عن النصر

Time منذ ساعة
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"أمرابط " يكشف حقيقة أزمته مع " الحلافي " والتخطيط لإبعاده عن النصر

ماجد محمد (صدى):
نفى المغربي نور الدين أمرابط نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر وجود خلافات بينه وبين عبد الرحمن الحلافي المشرف على فريق الكرة وأنباء رحيله عن النصر قريباً .

ووجه "امرابط " انتقاد حادة لإعلامي رياضي أكد في تصريحات تليفزيونية أن هناك خلاف عميق بين أمرابط والحلافي وأن الأخير يسعى لإبعاده عن الفريق .

وأكد " أمرابط " على استمراره مع الفريق وأنه لا يرغب في الرحيل ولا يوجد من يحاول إبعاده .

الجدير بالذكر أن الشائعات لاحقت أمرابط منذ بداية الموسم الماضي وروجت لرحيله عن النصر خاصةً بعد أن أكد أمرابط نفسه أن النصر رفض تجديد عقده وتحسين راتبه ، كما عادت أنباء رحيله بعد الإستعانة بعبد الفتاح عسيري ، غير أن النجم المغربي الكبير يؤكد دائماً استمراره في صفوف العالمي .

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ابو عمار
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الداهيه
وفطيحان..بالمطبخ يطبخ وينفخ...
ابو عمار
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