فيديو يوثق لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في أبها

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في شوارع أبها.
آثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مطاردة عدد من سيارات الشرطة لمركبة مطلوب أمني، جدلا واسعا.
وبين المقطع لحظة مطاردة عدد من سيارات الشرطة لمركبة مطلوب أمني في أحد شوارع أبها .
وأوضح أحد النشطاء أن المطاردة كانت في أبها لإلقاء القبض على أحد مروحي المخدرات ، بينما ، قال البعض أن الشرطة كانت تطارد أحد المطلوبين أمنيا في قضايا مخدرات قام بقتل شخص وقع خلاف بينهما ولم يكتفي بذلك بل قام بسحب جثته في شوارع حي عرين ، مؤكدين أنه تم القبض عليه.
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