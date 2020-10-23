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فيديو يوثق لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في أبها

Time منذ ساعة
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فيديو يوثق لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في أبها

أبها (صدى):
أظهر مقطع فيديو لحظات مطارة الشرطة للمطلوب الأمني الذي ألقي القبض عليه أمس في شوارع أبها.

آثار مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر مطاردة عدد من سيارات الشرطة لمركبة مطلوب أمني، جدلا واسعا.

وبين المقطع لحظة مطاردة عدد من سيارات الشرطة لمركبة مطلوب أمني في أحد شوارع أبها .

وأوضح أحد النشطاء أن المطاردة كانت في أبها لإلقاء القبض على أحد مروحي المخدرات ، بينما ، قال البعض أن الشرطة كانت تطارد أحد المطلوبين أمنيا في قضايا مخدرات قام بقتل شخص وقع خلاف بينهما ولم يكتفي بذلك بل قام بسحب جثته في شوارع حي عرين ، مؤكدين أنه تم القبض عليه.

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أحدث التعليقات

زاير
اغلب مراكز الرعاية ملوته بالفاروس المختلفه و الامراض المعدية من نظافتها و جودة خدماتها .
عبدالله
الاحباش مستقصدين الجنوب بشكل عام لتفقي المنطقه..وسلخها من اي انتاج...
ابو عمار
العشيق اهم من الولد عندها والمفروض ان الولد يراعي ضروفهم
الداهيه
وفطيحان..بالمطبخ يطبخ وينفخ...
ابو عمار
المطارده خطاء كبير لما قد يسبب حوادث للاخرين والمفروض تم اطلاق النار على المطلوب وتعطيل الاطارات وبالتالي سيقف مرغما ولكن ما هي فائدته من سحل القتيل في الشوارع

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