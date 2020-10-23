الأتراك يفضحون أردوغان: ديوننا كثيرة.. حزب العدالة دمر البلاد "فيديو"

ماجد القزيز (صدى):
تواجه تركيا انهيار اجتماعي واقتصادي عنيف بسبب السياسات التي يتبناها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان .
ورصد مقطع فيديو مدي التذمر الشعبي من الأوضاع الاقتصادية السيئة ، كشفوا عن عدم راضهم على اسلوب الحكم.
وأوضح المواطنين أن الحكومة التركية لن تتمكن من تلبية احتياجتهم نظرا لغلاء السلع ، مؤكدين أنهم يمرون بوضع صعب للغاية .
وأضاف المواطنين : "ديوننا كثيرة، عندما نقيس أنفسنا بالآخرين نكتشف أننا متخلفون جدا ،نظام إدارة البلاد سئ بكل شئ ، لاشئ جيد بالبلاد لا أسلوب الحكم ولا هناك عدالة".
وأكدوا أن الدولة تظن أنها ستكبر بالركوب على ظهر الشعب عبر زيادة غنى الأغنياء وزيادة فقر الفقراء ، مشيرين إلى أن البلد تدمر بسبب طيب اردوغان .
وقالوا أن حزب العدالة يجب أن يتم تغيره ، لأنهم أنهم دمروا البلاد ودمروا الاقتصاد بسبب صهر أردوغان ، لافتين أن الأسعار مرتفعة ولم يتمكنوا من شراء ثياب يرتدوها.