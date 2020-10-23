3 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.
وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تسعير أول: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.
وأضافت أنها تحتاج إلى: مدير مركز اتصال الألياف البصرية (FTTH): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، الإشراف على إدارة مركز اتصال (FTTH) بما في ذلك جدولة المناوبات، وترشيح الأخطاء والمشكلات، وتتبع الأداء، والفواتير، وأداء الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية لمركز الاتصال.
ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُحلل أول تدريب المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنة في دور مُماثل، فيما يتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:
1- أخصائي تسعير أول: هنا
2- مدير مركز اتصال الألياف البصرية (FTTH):هنا
3- مُحلل أول تدريب المبيعات: هنا