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3 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

Time منذ 27 دقيقة
Views 1351
3 وظائف إدارية شاغرة في شركة زين

فاطمة المالكي (صدى):
كشفت شركة زين عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر 3 وظائف إدارية لحملة البكالوريوس فما فوق، للعمل بالشركة بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي تسعير أول: درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال، التسويق) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 8 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن 4 سنوات في دور مُماثل.

وأضافت أنها تحتاج إلى: مدير مركز اتصال الألياف البصرية (FTTH): درجة البكالوريوس ويفضّل درجة الماجستير في تخصص (إدارة الأعمال) أو ما يعادلها، الإشراف على إدارة مركز اتصال (FTTH) بما في ذلك جدولة المناوبات، وترشيح الأخطاء والمشكلات، وتتبع الأداء، والفواتير، وأداء الأنشطة المتعلقة بالموارد البشرية لمركز الاتصال.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى مُحلل أول تدريب المبيعات: درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة الأعمال، الموارد البشرية) أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن 4 سنوات في مجال ذات صلة، منها خبرة لا تقل عن سنة في دور مُماثل، فيما يتم التقديم عبر الرابط الإلكتروني التالي:

1- أخصائي تسعير أول: هنا

2- مدير مركز اتصال الألياف البصرية (FTTH):هنا

3- مُحلل أول تدريب المبيعات: هنا

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أحدث التعليقات

الداهيه
سبحان الله... من بعد شباب شيبه..... ودوها لدار العجزه بالدوأي...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو كنان
مجرد تكهنات وضحك على عقول الناس... قد تصيب واحدة من 20 من باب المصادفة فيقول ألم أخبركم ؟! لا تستمعوا لهم ولا تصدقوهم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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