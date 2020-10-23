فرض رسوم مالية على بعض مستخدمي «واتساب»

وكالات (صدى):
كشفت شركة "فيسبوك"، أنها ستبدأ في فرض رسوم مالية على الشركات التي تستخدم بعض خدمات تطبيق التواصل "واتساب" .
وأكدت الشركة، إنها سوف تقدم قريباً خدمات مثل الاستضافة لمساعدة شركائها على إدارة رسائل الدردشة مع العملاء والمخزون ومزيدا من الخدمات، كما ستوسع الطرق الممكنة بالنسبة للأشخاص لتفقد المنتجات المتاحة والقيام بعمليات شراء مباشرة عبر التطبيق.
وأوضحت أنها سوف تستخدم العوائد المالية من الأعمال لاستمرار تقديم خدماتها المجانية لأكثر من ملياري مستخدم حول العالم، فيما يتيح "واتساب بيزنس" للشركات الصغيرة والمتوسطة بالتواصل مع العملاء وتقديم الدعم وبيع المنتجات بشكل مباشر، مع وجود أكثر من 50 مليون مستخدم في قطاع الأعمال.