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بالفيديو.. أسباب اضطراب النوم والعوامل المساعدة في ضبطه

Time منذ 7 دقائق
Views 1257
بالفيديو.. أسباب اضطراب النوم والعوامل المساعدة في ضبطه

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أوضح استشاري أمراض الصدرية وطب النوم أحمد باهمام، أمس الخميس، أسباب اضطراب النوم والعوامل المساعدة في تعديل الساعة البيولوجية.  

وقال أحمد باهمام، في حديثه لبرنامج "الراصد" على قناة "الإخبارية" أن جميع خلايا الجسم تتبع نظام الساعة البيولوجية، وإذا حدث خلط فيها تختلط بالتالي جميع وظائف الجسم.  

وأشار إلى أنه لا توجد أدوية لتعديل الساعة البيولوجية، وأن الحل الوحيد هو المحافظة على النشاط الجسدي واتباع الغذاء الصحي، والابتعاد عن السهر، كما أن الإضاءة الشديدة مثل الجوال والأجهزة اللوحية من أكثر الأسباب التي تساهم في اضطراب الساعة البيولوجية.

وكشف الاستشاري، أن ذلك لأنها تصدر ضوءاً أزرق قصير الموجة، والذي له مستقبلات خاصة بشبكية العين تؤثر على إفراز هرمون النوم، مضيفًا أن الشخص الذي يُعتبر مصاباً بالأرق هو مَن يهيئ ظروف النوم من سكون وهدوء وبرودة مناسبة للغرفة، ولا يستطيع النوم، بينما من يتبع سلوكيات خاطئة مثل تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين ليلاً فمن الطبيعي ألا يستطيع النوم بسهولة.  

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🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
اعقبي
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
مايحتاج كل هذا كلها شاحن متنقل واشرحي من الجوال
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
شبتك الشمس
🍰☕عنِدٍمًآ يَغيَبً ُُ آلَمًسِــــــــآء 🍽️🍵
الشوقيه🤔🤔🤔🤔🤔
ابو عمار
اوكي

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