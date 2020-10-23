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ترامب: لا يمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن

Time منذ 7 دقائق
Views 1200
ترامب: لا يمكن البقاء في القبو كما يفعل بايدن

واشنطن (صدى):
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الجمعة، أنه لا يمكن البقاء في القبو مثلما يفعل المرشح الديمقراطي للانتخابات "جو بايدن".

وأوضح ‏الرئيس الأمريكي، خلال المناظرة الثانية والأخيرة قبل الانتخابات الرئاسية: " تم اتهامي بالعنصرية بسبب إغلاق البلاد بوجه الصين".

وأضاف ترامب: " الجائحة ستختفي ونحن في الأشواط الأخيرة من ذلك.. لن يكون الشتاء حالكا هذا العام وسيتم فتح البلاد من جديد وبايدن فشل خلال عمله نائبا للرئيس في السيطرة على وباء انفلونزا الخنازير الذي كان أكثر فتكا من وباء كورونا ".

ومن جانبه، صرح ‏المرشح الديمقراطي جو بايدن: " المسؤول عن هذا العدد من وفيات كورونا يجب أن لا يكون رئيسا لأمريكا "، مضيفًا: " نحن على وشك خسارة 200 ألف شخص إضافي بسبب كورونا".

واستطرد بايدن:" 220 ألف أمريكي توفوا وكل من هو المسؤول عن هذه الوفيات لا يجب أن يكون رئيسا للولايات المتحدة.. نحن في مرحلة لا يمتلك فيها الرئيس أي خطة شاملة للقضاء على فيروس كورونا، وترامب قلل من خطورة فيروس كورونا، كما سنتأكد من وجود الشفافية فيما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا".

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
ابو عمار
الله يردها بالسلامه

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