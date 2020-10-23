الهلال يوافق على رحيل أحمد أشرف ويدرس عدة عروض

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال تدرس جميع العروض المقدمة لضم أحمد أشرف لاعب الفريق، تمهيداً لمغادرته بشكل رسمي بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على رحيله.
وأوضحت التقارير، أن إدارة الهلال اشترطت 3 ملايين ريال للموافقة على بيع عقده بصفة نهائية؛ فيما جاء قرار المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والاتفاق المبدئي مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب لشبونة البرتغالي.
وقالت أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن رجحت كفة الفيصلي في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.