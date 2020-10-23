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الهلال يوافق على رحيل أحمد أشرف ويدرس عدة عروض

Time منذ ساعة
Views 1989
الهلال يوافق على رحيل أحمد أشرف ويدرس عدة عروض

طلال الغامدي (صدى):
كشفت تقارير صحافية، اليوم الجمعة، أن إدارة نادي الهلال تدرس جميع العروض المقدمة لضم أحمد أشرف لاعب الفريق، تمهيداً لمغادرته بشكل رسمي بعد موافقة الجهاز الفني بقيادة الروماني رازفان لوشيسكو على رحيله.

وأوضحت التقارير، أن إدارة الهلال اشترطت 3 ملايين ريال للموافقة على بيع عقده بصفة نهائية؛ فيما جاء قرار المدرب بالاستغناء عن خدمات اللاعب بعد التعاقد مع فواز الطريس، والاتفاق المبدئي مع الأرجنتيني لوسيانو فيتو لاعب لشبونة البرتغالي.

وقالت أن الفيصلي يضغط من أجل ضم اللاعب، بالإضافة إلى التعاون والرائد، لكن رجحت كفة الفيصلي في حال تقديم العرض الذي يريده الهلال لشراء العقد.

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أحدث التعليقات

أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
أبو أمجد
شر البليه مايضحك أسواق قطر الارهابيه لاتساوي مبيعات أسواق العثيم بالمملكه العربيه السعوديه فقط فاين المقارنه بين قطر الارهابيه والمملكه ومصر والمغرب والجزائر والبحرين والإمارات وباقي الدول العربية والإسلامية التي كشفت أن تركيا وقطر ليست دولا أسلامي أنما دول أرهابيه تنشر القتل والخراب لذلك وضعنا قطر الارهابيه بالشبك وأغلقنا أسواقنا وسياحتنا بوجه تركيا وسياسة قردغاز الإرهابي حتى يفتته شعبه ويحكم تركيا رجل حكيم
ابو عمار
الله يردها بالسلامه

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