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شاهد.. عقوبة تعمد مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بالمملكة

Time منذ 8 ساعات
Views 2640
شاهد.. عقوبة تعمد مخالفة إجراءات الوقاية من كورونا بالمملكة

عادل الحربي (صدى):
كشفت وزارة الداخلية عن عقوبة تعمد مخالفة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية كعدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم، وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.

وأوضحت الداخلية في المقطع الذي بثته لتوعية المواطنين والمقيمين أن العقوبة عبارة عن غرامة مالية قدرها 1000 ريال وذلك في حال المخالفة.

وتضمنت المخالفات أيضا رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاعين العام والخاص، وعدم الإلتزام بالإجراءات المعتمدة عند ارتفاع درجة الحرارة عن 38 درجة.

وأشارت إلى تضاعف العقوبة في حال تكرار المخالفة، مضيفة:" لسلامة الجميع المواطنين والمقيمين وأرباب الأعمال وملاك المنشآت على استشعار المسؤولية والتقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والإلتزام والتوجيهات الصادرة من الجهات المختصة  ".

 

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أحدث التعليقات

الداهيه
سبحان الله... من بعد شباب شيبه..... ودوها لدار العجزه بالدوأي...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو كنان
مجرد تكهنات وضحك على عقول الناس... قد تصيب واحدة من 20 من باب المصادفة فيقول ألم أخبركم ؟! لا تستمعوا لهم ولا تصدقوهم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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