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«بن جاسم» يثير السخرية بتحليل غريب: «عندما تطلب مٌحلل من جولي شيك»

Time منذ 9 ساعات
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«بن جاسم» يثير السخرية بتحليل غريب: «عندما تطلب مٌحلل من جولي شيك»

ماجد القزيز (صدى):
عاود عراب الخراب القطري حمد بن جاسم الظهور من جديد، في محاولة منه للبقاء داخل المشهد وإن كان ذلك من خلال تحليل سطحي وهش لما يدور في العالم.

وتلقى حمد بن جاسم تعليقات ساخرة من تحليله لمشهد الانتخابات الأمريكية والتنافس بين ترامب وبايدن.

وقال "بن جاسم" عبر "تويتر" : "الشواهد المتعلقة بالانتخابات الأميركية تشير إلى أن "جو بايدن" المرشح الديمقراطي سيفوز بالرغم أني لا أستبعد العكس وأن يظل الرئيس الجمهوري "دونالد ترمب" في البيت الأبيض لأربع سنوات اخرى.

وكان هذا التعليق هو الأبرز والسبب في السخرية من "بن جاسم"؛ نظرًا لأن تعليقه لم يُضف جديد بل جاء مريبًا.

وسخر رجل الأعمال منذر آل الشيخ من عراب الخراب، بقوله : "عندما تطلب محلل استراتيجي من جولي شيك!!..يفوز جو بايدن ولا استبعد فوز ترامب!".

وأضاف أخر: "اقفل حسابك.. ارحم لك. اصبحت مكشوف واضحوكه للجميع.. وتاريخك اسود."

وقصف أخر جبهته قائلا: "لاشك ان سياستكم في قطر تعتمد على من في البيت الابيض لأنكم لا تملكون السيادة المطلقة وتركيا وايران مشاريعهم التوسعية تعتمد على ذلك. لكن بالمقابل السعودية ثبتت الامن في البحرين والان تطهر وتعيد شرعية اليمن وصادمت الموجود في البيت الابيض اوباما..هنا معنى السيادة التي لم ولن تفهمها.

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أحدث التعليقات

الداهيه
سبحان الله... من بعد شباب شيبه..... ودوها لدار العجزه بالدوأي...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد
أبو كنان
مجرد تكهنات وضحك على عقول الناس... قد تصيب واحدة من 20 من باب المصادفة فيقول ألم أخبركم ؟! لا تستمعوا لهم ولا تصدقوهم
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته اللهمَّ صلِّ على محمَّد وعلى آل محمَّد، كما صليتَ على إبراهيم وعلى آل إبراهيم انك حميد مجيد

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