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تاوامبا ينفي وجود مشاكل مع نادي التعاون

Time منذ 15 دقيقة
Views 1316
تاوامبا ينفي وجود مشاكل مع نادي التعاون

نواف السالم (صدى):
أكد الكاميروني لياندر تاوامبا مهاجم التعاون، أمس الخميس، أنه سعيد بالتسجيل وقيادة فريقه للفوز على النصر بهدف نظيف، ضمن مواجهات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونفى تاوامبا وجود خلافات مع إدارة نادي التعاون، قائلًا: " لا توجد مشاكل مع إدارة التعاون والأمور على ما يرام مع الجميع، وما حدث سابقا أصبح من الماضي"؛ مضيفًا: " أنا سعيد للغاية بالتسجيل والفوز على النصر والمهم تحقيق الثلاث نقاط " .

وتابع لاعب التعاون: " خسارة لاعب في بداية المباراة أمر ليس سهلا، ورغم ذلك تمكنا من الانتصار بالنهاية "؛ مستطردًا:" كانت مباراة صعبة وقوية، ومن الرائع أنني ساعدت الفريق، وجميعنا نعمل كفريق واحد من أجل تحقيق الفوز ".

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أحدث التعليقات

نقاء رجل بسيط
نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن
أحمد عسيري
إما أنا أقول الأهلي بيفوز بالدوري أنا هلالي بس لعيبة الأهلي اصاطير ماشاءالله
أحمد عسيري
إما أنا أقول الأهلي بيفوز بالدوري أنا هلالي بس لعيبة الأهلي اصاطير ماشاءالله
أحمد عسيري
إما أنا أقول الأهلي بيفوز بالدوري أنا هلالي بس لعيبة الأهلي اصاطير ماشاءالله
أحمد عسيري
إما أنا أقول الأهلي بيفوز بالدوري أنا هلالي بس لعيبة الأهلي اصاطير ماشاءالله

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