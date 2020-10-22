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حمدوك مستعد لعلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة البرلمان

Time منذ 5 دقائق
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حمدوك مستعد لعلاقات مع إسرائيل بشرط موافقة البرلمان

وكالات (صدى):
كشف مصدرين بالحكومة السودانية، اليوم الخميس،ا إن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك مستعد للمضي في تطبيع العلاقات مع إسرائيل بمجرد موافقة البرلمان الانتقالي، الذي لم يُشكل بعد، على الخطوة.

وأبدت حكومة التكنوقراط التي يرأسها حمدوك إلى الآن رفضًا للمساعي الأمريكية التي تهدف إلى دفع السودان لإقامة علاقات رسمية مع إسرائيل.

وعلى النقيض من ذلك، بدا أن الشخصيات العسكرية التي تقود الانتقال السياسي منفتحة على تطبيع العلاقات مع إسرائيل، إلا أن جماعات مدنية ومنها ساسة يساريون وإسلاميون أكثر ترددا في ذلك.

وقال مصدر رفيع لـ" رويترز": "رئيس الوزراء حمدوك سيوافق على المضي في الخطوات التي بدأها رئيس مجلس السيادة (عبد الفتاح) البرهان في إقامة العلاقات مع إسرائيل شريطة أن يوافق المجلس التشريعي بعد تكوينه على قرار التطبيع مع إسرائيل".

وقال المصدر ان الكبيران في الحكومة السودانية: " حذر الخرطوم يعكس مخاوف من أن تؤدي خطوة كبيرة كهذه على صعيد السياسة الخارجية، في وقت تواجه فيه البلاد أزمة اقتصادية عميقة، إلى إفساد التوازن الدقيق بين الجيش والمدنيين، بل وقد تعرض الحكومة أيضا للخطر".

لكن ربما أصبح الاتفاق بين السودان وإسرائيل أقرب بعدما أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الإثنين الماضي، إلى أن واشنطن سترفع الخرطوم من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وهو تصنيف يعرقل تخفيف أعباء الديون عن السودان.

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أحدث التعليقات

ابو محمد 😎 ✍️
يبغالها وزن بلوف وفريولااات .. وتنضبط ..
الداهيه
فاتن......😂😂😂😂😂😂 هذي حمار القايله يعافها...
ابو محمد 😎 ✍️
وين حقوق الإنسان والحيوان عن هذا الحيوان ...؟؟ .. والا المسأله مزاجيه ...؟؟
احمد
كلكم داجين شوفوا اوت ويرفع يده جوفينكو ويقول للحكم والراية وو ولكن لم يسمعوا له وجاء بلنتي وهدف وتبغونه يرقص مثلا وقبل العام ضيعتوا بطولة و3 نقاط بنفس الطريقه بل اليوم اشد واوضح
ابو محمد 😎 ✍️
ياهملاااالي ..

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